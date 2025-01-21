Вчені з лікарні Брігема та Гарвардської школи громадської охорони здоров'я спостерігали за більше ніж 133 000 медичними працівниками протягом 43 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на StudyFinds.

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Це дозволило встановити, що люди, які вживали всього чверть порції обробленого м'яса на день, мали на 13% вищий ризик розвитку деменції в порівнянні з тими, хто практично не споживав такого м'яса (порція обробленого червоного м'яса становить близько 85 грамів).

Як проходило дослідження

Більшість попередніх робіт, що вивчали зв'язок між споживанням червоного м'яса та здоров'ям мозку, були невеликими або короткостроковими, що робить це масштабне дослідження особливо важливим.

Оброблене червоне м'ясо включало такі продукти, як бекон, хот-доги, сосиски та салямі, тоді як необроблене червоне м'ясо складалося з яловичини, свинини, баранини та фаршу. Обидва типи м'яса раніше пов'язували з такими захворюваннями, як діабет 2 типу та серцево-судинні хвороби, але оброблене м'ясо несе в собі додаткові ризики через високий вміст натрію, нітритів та інших потенційно шкідливих сполук.

Ці компоненти можуть викликати запалення, окислювальний стрес і проблеми з судинами, що може негативно вплинути на когнітивні функції.

Оброблене мʼясо підвищує ризик деменції

Учасники дослідження були розділені на три групи за споживанням м'ясних напівфабрикатів: ті, хто їв менш як 0,10 порції на день (низьке споживання), від 0,10 до 0,24 порції на день (помірне споживання) і 0,25 або більше порцій на день (високе споживання).

Окрім відстеження деменції, дослідники також оцінювали когнітивні здібності учасників за допомогою телефонних опитувань та анкет. У тих, хто регулярно вживав оброблене червоне м'ясо, спостерігалися ознаки прискореного старіння мозку: на кожну додаткову порцію на день припадало приблизно 1,6 року прискореного старіння. Це означає, що функції їхнього мозку знижувалися так, ніби вони були старші за свій реальний вік на півтора року.

Цікаво, що результати дослідження показали, що заміна обробленого червоного м'яса на більш корисні джерела білка може покращити стан мозку. Заміна бекону або хот-догів на горіхи і бобові знижує ризик розвитку деменції на 19%. При заміні обробленого м'яса рибою ризик знижується ще більше — на 28%.