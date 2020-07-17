Швидкість тестування і відстеження контактів – два головні чинники уповільнення передачі COVID-19. На ці два показники держави мають найбільше звертати увагу.

Про це йдеться в дослідженні математичного моделювання, яке опублікували в журналі Lancet Public Health.

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Як зменшити швидкість поширення коронавірусу

Якщо тестування на COVID-19 відкладається на три дні або більше після появи у людини симптомів, навіть найефективніша стратегія відстеження контактів не може знизити подальшу передачу вірусу.

Науковці стверджують, що поліпшення доступу до тестування COVID-19 в поєднанні з цифровими технологіями, які мінімізують затримки відстеження, стане ключем до успіху підходу відстеження контактів для зниження розповсюдження вірусу.

Що показало моделювання

Модель передбачає, що близько 40% передачі коронавірусу відбувається до того, як у людини з'являються симптоми. За відсутності будь-яких стратегій по зниженню поширення вірусу кожна заражена людина передає вірус в середньому 2,5 людини. Вводячи тільки фізичне дистанціювання, припускаючи, що близькі контакти зменшені на 40%, а випадкові контакти на 70%, зменшить кількість відтворення до 1,2.

Модель показує, що відстеження контактів може скоротити кількість людей, яким людина з COVID-19 передає вірус, з 1,2 до 0,8. Щоб це працювало, принаймні, 80% людей мають пройти тестування та не повинно бути ніяких затримок у цьому після появи симптомів, і, 80% контактів мають бути ідентифіковані в той же день, коли з'являться результати тесту.