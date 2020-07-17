Скорость, количество тестирования и отслеживание контактов – два главных фактора замедления передачи COVID-19. На эти два показателя государства должны больше всего обращать внимание.

Об этом говорится в исследовании математического моделирования, которое опубликовали в журнале Lancet Public Health.

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Как уменьшить скорость распространения коронавируса

Если тестирование на COVID-19 откладывается на три дня или больше после появления у человека симптомов, даже самая эффективная стратегия отслеживания контактов не может снизить дальнейшую передачу вируса.

Ученые утверждают, что улучшение доступа к тестированию COVID-19 в сочетании с цифровыми технологиями, которые минимизируют задержки отслеживания, станет ключом к успеху подхода отслеживания контактов для снижения распространения вируса.

Что показало моделирование

Модель предполагает, что около 40% передачи коронавируса происходит до того, как у человека появляются симптомы. При отсутствии каких-либо стратегий по снижению распространения вируса каждый зараженный человек передает вирус в среднем 2,5 человеку. Вводенное только физическое дистанцирование, предполагая, что близкие контакты уменьшены на 40%, а случайные контакты на 70%, уменьшит количество воспроизведения до 1,2.

Модель показывает, что отслеживание контактов может сократить количество людей, которым человек с COVID-19 передает вирус, с 1,2 до 0,8. Чтобы это работало, по крайней мере, 80% людей должны пройти тестирование и не должно быть никаких задержек в этом после появления симптомов, и, 80% контактов должны быть идентифицированы в тот же день, когда появятся результаты теста.