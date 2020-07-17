Записывают даже если он был выписан и погиб в ДТП, – исследование о жертвах COVID-19
Результаты исследований, проведенных в Британии, свидетельствуют о том, что данные летальности от коронавируса могут быть переоцененными.
Исследования Центра доказательной медицины в Британии свидетельствуют о том, что в списки летальности от коронавируса в стране попадают выписанные пациенты, смерть которых вообще не была связана с тем, что они переболели COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.
К теме Жертвы COVID-19 в Украине: сколько людей умерли с начала пандемии
В частности, в список умерших от последствий коронавируса попадают люди, переболевшие задолго до смерти.
Пациент с положительным результатом, но успешно выздоровевший и выписанный, все равно в случае смерти заносится в список умерших от COVID-19, даже если у него был сердечный приступ, или если он погиб в результате ДТП три месяца назад,
– говорится в исследовании.
Ученые отметили, что по такой логике выздороветь не смог ни один пациент с коронавирусом в Англии.
Пришло время, чтобы исправить эту статистическую погрешность, которая ведет к избытку летальных случаев вследствие COVID-19,
– призывают ученые
Представители Центра доказательной медицины в Британии считают, что смерть в результате заражения COVID-19 может быть констатирована лишь тому пациенту, который умер через 21 день после первого положительного результата теста на коронавирус.