Результаты исследований, проведенных в Британии, свидетельствуют о том, что данные летальности от коронавируса могут быть переоцененными.

Исследования Центра доказательной медицины в Британии свидетельствуют о том, что в списки летальности от коронавируса в стране попадают выписанные пациенты, смерть которых вообще не была связана с тем, что они переболели COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

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В частности, в список умерших от последствий коронавируса попадают люди, переболевшие задолго до смерти.

Пациент с положительным результатом, но успешно выздоровевший и выписанный, все равно в случае смерти заносится в список умерших от COVID-19, даже если у него был сердечный приступ, или если он погиб в результате ДТП три месяца назад,

– говорится в исследовании.

Ученые отметили, что по такой логике выздороветь не смог ни один пациент с коронавирусом в Англии.

Пришло время, чтобы исправить эту статистическую погрешность, которая ведет к избытку летальных случаев вследствие COVID-19,

– призывают ученые

Представители Центра доказательной медицины в Британии считают, что смерть в результате заражения COVID-19 может быть констатирована лишь тому пациенту, который умер через 21 день после первого положительного результата теста на коронавирус.