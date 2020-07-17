Результати досліджень, проведених у Британії, свідчать про те, що дані летальності від коронавірусу можуть бути переоціненими.

Дослідження Центру доказової медицини у Британії, свідчать про те, що у списки летальності від коронавірусу в країні потрапляють виписані пацієнти, смерть яких взагалі не була пов'язаною з тим, що вони перехворіли COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До теми Жертви COVID-19 в Україні: скільки людей померли від початку пандемії

Зокрема, у список померлих від наслідків коронавірусу потрапляють люди, які перехворіли задовго до смерті.

Пацієнт з позитивним результатом, але успішно одужалий і виписаний, все одно в разі смерті заноситься в список померлих від COVID-19, навіть якщо у нього був серцевий напад, або якщо він загинув в результаті ДТП три місяці по тому,

– йдеться в дослідженні.

Вчені зазначили, що за такої логікою одужати не зміг ні один пацієнт з коронавірусом в Англії.

Прийшов час, щоб виправити цю статистичну похибку, яка веде до надлишку летальних випадків внаслідок COVID-19,

– закликають науковці

Представники Центру доказової медицини у Британії вважають, що смерть внаслідок зараження COVID-19 може бути констатована лише тому пацієнту, який помер через 21 день після першого позитивного результату тесту на коронавірус.