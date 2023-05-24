Нейробіологи зі Швейцарського федерального технологічного інституту Лозанни з'ясували, що приємна інформація, яка надходить через ліве вухо, викликає сильнішу реакцію.

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Вчені залучили до експерименту 13 людей, під час сканування мозку дослідники відзначили, що приємні звуки, як от сміх – спричиняли сильнішу нейронну активність у слуховій системі мозку, коли їх чутно з лівого боку.

Це дає підстави припустити, що слухова кора людини орієнтується не тільки за інтонацією та гучністю звуку, а й за його напрямком. Щоправда, поки вчені не розуміють, чому так відбувається. А тому, планують з'ясувати це в майбутніх дослідженнях.

Ліве вухо краще "розуміється" на емоціях

Попередні дослідження показали, що ліве вухо краще визначає емоції в голосі. Оскільки воно передає інформацію в праву півкулю слухової кори, вважали, що права півкуля мозку краще обробляє емоції, ніж ліва.

Водночас нові висновки швейцарських учених показали дещо інші дані: коли учасники дослідження слухали щасливі людські голоси з трьох різних напрямків, активувалися обидві сторони їхньої слухової кори.

Однак записи, прослухані тільки з лівого боку, викликали набагато сильнішу неврологічну реакцію.

Цього не відбувається, коли позитивна вокалізація виходить спереду або праворуч,

– розповів нейробіолог Сандра.

Також вчені виявили, що нейтральні або негативні звуки, наприклад крик – не викликають такої сильної відповіді, якщо їх першим чує ліве вухо.