Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту, Чиказького та Пенсільванського університетів поставили під сумнів цю ідею, висловлену хірургом Максвеллом Мальцем ще у 1960 році.

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Вчені використовуючи дані більш ніж 30 000 відвідувачів спортзалу, які тренувалися близько 12 мільйонів разів за 4 роки, та понад 3 000 працівників лікарень, які колективно мили руки 40 мільйонів разів за майже 100 змін.

Використовуючи інструменти машинного навчання для аналізу того, коли поведінка людей ставала передбачуваною, дослідники виявили, що деякі звички формуються довше, ніж інші.

Наприклад, до тренувань людина звикає в середньому близько 6 місяців.

Попри поширеність думки про "чарівну кількість" днів, для вироблення звички, зазвичай потрібні місяці. Так, щоб сформувалась звичка ходити в спортзал, потрібні місяці, а щоб виробити звичку мити руки в лікарні – тижні,

– зазначили дослідники.

Свої результати вчені вважають важливими не лише тому, що вдалось розвіяти старий міф, а й тому, що вони показують ефективність штучного інтелекту для дослідження поведінки людей.