Насправді ці знання вкрай важливі, оскільки вживання сирого або непастеризованого молока під час вагітності може завдати шкоди майбутній дитині, а в деяких випадках навіть призвести до викидня. Про це повідомляє Mom Junction.

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Чому вживати непастеризоване молоко під час вагітності небезпечно

Сире молоко на те й сире, що воно необроблене. Під час пастеризації молоко нагрівається до високих температур, щоб знищити небезпечні мікроби.

Зокрема в сирому молоці можуть бути гельмінти або лістеріоз. А вагітні жінки, як відомо, в 10 разів сприйнятливіші до зараження лістеріозом, ніж інші дорослі.

Тому вживання сирого або непастеризованого молока під час вагітності – це ризик, який може завдати шкоди плоду та майбутній мамі.

Водночас зауважимо, що білки, які містяться в молочних продуктах, потрібні малюкові для нормального росту тканин. Жири, які містяться у білку, надають енергію для зростання. А кальцій і вітамін D сприяють нормальному розвитку кісткової тканини.

Тому пастеризовані молочні продукти бажано вживати впродовж усього періоду вашої вагітності.