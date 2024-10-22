На самом деле эти знания крайне важны, поскольку употребление сырого или непастеризованного молока во время беременности может нанести вред будущему ребенку, а в некоторых случаях даже привести к выкидышу. Об этом сообщает Mom Junction.

Смотрите также Для сердца и против диабета: нашли новые полезные свойства витамина D

Почему употреблять непастеризованное молоко во время беременности опасно

Сырое молоко на то и сырое, что оно необработанное. Во время пастеризации молоко нагревается до высоких температур, чтобы уничтожить опасные микробы.

В частности в сыром молоке могут быть гельминты или листериоз. А беременные женщины, как известно, в 10 раз более восприимчивы к заражению листериозом, чем другие взрослые.

Поэтому употребление сырого или непастеризованного молока во время беременности – это риск, который может нанести вред плоду и будущей маме.

В то же время заметим, что белки, которые содержатся в молочных продуктах, нужны малышу для нормального роста тканей. Жиры, которые содержатся в белке, предоставляют энергию для роста. А кальций и витамин D способствуют нормальному развитию костной ткани.

Поэтому пастеризованные молочные продукты желательно употреблять в течение всего периода вашей беременности.