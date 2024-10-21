Витамин D часто называют одним из ключевых для здоровья человека, иногда даже величают "королем". Однако дискуссии о необходимости его дополнительного приема не утихают, пишет Engineering.
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Сначала витамин D связывали только со здоровьем костей, но теперь все больше исследований показывает его широкое влияние. Это подтверждается и последним исследованием из Китая.
Новые преимущества витамина D
Ученые провели метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ), учитывая данные до марта 2024 года о влиянии витамина D на кардиометаболические факторы. Всего было изучено 99 РКИ с участием 17 656 человек.
По данным исследования, ежедневная доза 3320 МЕ витамина D способствует снижению кровяного давления, уровня общего холестерина, гликированного гемоглобина A1C, а также инсулина и глюкозы натощак.
Відчуваєте постійну слабкість та маєте поганий настрій? Це може свідчити про нестачу вітаміну D в організмі. Вихід є – Вітагама D₃ що позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів та повертає радість життю!
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.
Какое это имеет значение
Это может означать, что прием витамина D благоприятно влияет на течение сахарного диабета второго типа и артериальной гипертензии, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Наибольшая польза от приема витамина D замечена у:
- людей с нормальным индексом массы тела (менее 30),
- лиц старше 50 лет,
- тех, кто принимает добавки более 3 месяцев подряд.
Ученые подчеркивают, что нужно рассмотреть возможность длительного приема высших доз витамина D для разработки персонализированных подходов, направленных на улучшение кардиометаболического здоровья в этих группах.