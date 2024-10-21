Вітамін D часто називають одним із ключових для здоров'я людини, іноді навіть величають "королем". Однак дискусії щодо необхідності його додаткового приймання не вщухають, пише Engineering.

Також на тему Чому ми набираємо вагу, не змінюючи раціон: 5 прихованих причин

Спочатку вітамін D пов'язували лише зі здоров'ям кісток, але тепер все більше досліджень показує його широкий вплив. Це підтверджується й останнім дослідженням з Китаю.

Нові переваги вітаміну D

Вчені провели метааналіз рандомізованих контрольованих випробувань (РКВ), враховуючи дані до березня 2024 року про вплив вітаміну D на кардіометаболічні фактори. Всього було вивчено 99 РКВ за участю 17 656 осіб.

За даними дослідження, щоденна доза 3320 МО вітаміну D сприяє зниженню кров'яного тиску, рівня загального холестерину, глікованого гемоглобіну A1C, а також інсуліну і глюкози натщесерце.

Відчуваєте постійну слабкість та маєте поганий настрій? Це може свідчити про нестачу вітаміну D в організмі. Вихід є – Вітагама D₃ що позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів та повертає радість життю!

*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Яке це має значення

Це може означати, що приймання вітаміну D сприятливо впливає на перебіг цукрового діабету другого типу та артеріальної гіпертензії, знижуючи ризики серцево-судинних захворювань.

Найбільша користь від приймання вітаміну D помічена у:

людей з нормальним індексом маси тіла (менше 30),

осіб старше 50 років,

тих, хто приймає добавки понад 3 місяців поспіль.

Вчені підкреслюють, що потрібно розглянути можливість тривалого приймання вищих доз вітаміну D для розробки персоналізованих підходів, спрямованих на покращення кардіометаболічного здоров'я в цих групах.