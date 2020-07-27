Рослинна дієта може знизити кров’яний тиск, навіть якщо в раціоні є м'ясо і молочні продукти. Саме рослинні продукти можуть знизити ризик виникнення інфарктів, інсультів і серцево-судинних захворювань.

Вчені британського Університету Уорвіка провели систематичний огляд попередніх досліджень з контрольованих клінічних випробувань, щоб порівняти сім рослинних дієт, деякі з яких включали продукти тваринного походження в невеликих кількостях.

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Яким повинне бути харчування, щоб допомогти серцево-судинній системі

Дієти на рослинній основі поєднують високе споживання фруктів, овочів, цільного зерна, бобових, горіхів і насіння, обмежуючи споживання більшості або всіх продуктів тваринного походження.

Результати аналізу ґрунтуються на 41 дослідженні за участю 8 416 учасників, в яких вивчалася дія семи різних рослинних дієт (зокрема DASH, Середземноморську, Вегетаріанську, веганські, Скандинавську), з високим вмістом клітковини і високим вмістом фруктів і овочів на артеріальний тиск.

В результаті, більшість з цих дієт знижували тиск.

Дієта DASH мала найбільший ефект зниження кров’яного тиску на 8,74 / 6,05 мм рт.ст. в порівнянні з іншими дієтами.

Зниження шкали артеріального тиску, шляхом підвищеним споживанням рослинних продуктів, навіть при певній кількості продуктів тваринного походження, призвело до скорочення інсультів на 14%, скорочення серцевих нападів на 9% і зниження загальної смертності на 7%,

– зазначили дослідники.

Відомо, що високий кров’яний тиск є провідним фактором ризику серцевих нападів, інсультів та інших серцево-судинних захворювань.