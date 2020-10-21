Регулярний секс покращує інтелект – робить людей кмітливішими. А ще він позитивно впливає на серцево-судинну систему. Чого ви ще могли не знати – читайте у матеріалі.

24 канал зібрав низку цікавих досліджень про позитивний вплив сексу на якість життя та здоров'я людини. Читайте також Що чоловіки та жінки хочуть змінити у сексі Цікаві факти про користь сексу Відомо, що під час інтимних стосунків організм виробляє величезну кількість адреналіну і гідрокортизону. Зі слів вчених, саме ці гормони стимулюють сіру речовину мозку і генерацію нових клітин мозку, а це, відповідно, стимулює інтелектуальну діяльність .

. І це не єдиний позитив від регулярного сексу – він добре впливає на серцево-судинну систему та є своєрідним антидепресантом . Окрім цього, р егулярне статеве життя покращує самооцінку .

. Окрім цього, р . Секс знімає біль , зокрема, головний.

, зокрема, головний. Завдяки регулярному статевому життю у жінок покращується стан шкіри, нігтів і волосся. А ще інтимні втіхи допомагають позбутись зайвих калорій.

У чоловіків знижується ризик розвитку раку передміхурової залози та покращується якість сну.

Регулярний секс корисний для здоров'я Вагінальний статевий акт може знизити рівень стресу . Під час одного з досліджень учасників попросили взяти участь у стресових заходах, таких як виступ або складна математична вікторина. Люди, які знаходять у своєму житті місце для сексу, перед стресовим завданням мали нижчий рівень стресу та нижчий артеріальний тиск у порівнянні тими з людьми, які не мали сексу, тими, хто мастурбував та тими, хто мав сексуальні контакти без статевого акту.

. Під час одного з досліджень учасників попросили взяти участь у стресових заходах, таких як виступ або складна математична вікторина. Люди, які знаходять у своєму житті місце для сексу, перед стресовим завданням мали нижчий рівень стресу та нижчий артеріальний тиск у порівнянні тими з людьми, які не мали сексу, тими, хто мастурбував та тими, хто мав сексуальні контакти без статевого акту. Часті статеві стосунки можуть поліпшити якість сперми у чоловіка , зменшити пошкодження сперми ДНК та збільшити фертильність. За даними Європейського товариства репродукції та ембріології людини, чоловіки, які впродовж семи днів щодня займалися сексом або еякулювали мали якіснішу сперму ніж ті чоловіки, які не займалися сексом. Вчені припускають, що такий підхід може допомогти парам із легкими проблемами фертильності завагітніти.

, зменшити пошкодження сперми ДНК та збільшити фертильність. За даними Європейського товариства репродукції та ембріології людини, чоловіки, які впродовж семи днів щодня займалися сексом або еякулювали мали якіснішу сперму ніж ті чоловіки, які не займалися сексом. Вчені припускають, що такий підхід може допомогти парам із легкими проблемами фертильності завагітніти. Згідно з деякими дослідженнями, чоловіки віком від 50 років, які часто займаються сексом, рідше хворіють на рак простати у порівнянні з чоловіками такого ж віку, які ним не займаються. Цікавий факт: за статистичними даними, найчастіше у світі займаються сексом саме жителі Франції – близько 137 разів на рік. Найрідше у статевий акт вступають японці – в середньому 46 разів на рік. Середній світовий показник становить близько 103 разів на рік.