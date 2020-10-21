Регулярный секс улучшает интеллект – делает людей более сообразительными. А еще он положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Чего вы еще могли не знать – читайте в материале.

24 канал собрал ряд интересных исследований о положительном влиянии секса на качество жизни и здоровье человека. Читайте также Что мужчины и женщины хотят изменить в сексе Интересные факты о пользе секса Известно, что во время интимных отношений организм вырабатывает огромное количество адреналина и гидрокортизона. По словам ученых, именно эти гормоны стимулируют серое вещество мозга и генерацию новых клеток мозга, а это, соответственно, стимулирует интеллектуальную деятельность.

И это не единственный позитив от регулярного секса – он хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему и является своеобразным антидепрессантом. Кроме этого , регулярная половая жизнь улучшает самооценку.

Кроме этого Секс снимает боль , в частности, головную.

, в частности, головную. Благодаря регулярной половой жизни у женщин улучшается состояние кожи, ногтей и волос. А еще интимные удовольствия помогают избавиться от лишних калорий.

У мужчин снижается риск развития рака предстательной железы и улучшается качество сна.

Секс полезен для здоровья Вагинальный половой акт может снизить уровень стресса . Во время одного из исследований участников попросили принять участие в стрессовых мероприятиях, таких как выступление или сложная математическая викторина. Люди, которые находят в своей жизни место для секса, перед стрессовой задачей имели низкий уровень стресса и ниже артериальное давление по сравнению теми с людьми, которые не имели секса, теми, кто мастурбировал и теми, кто имел сексуальные контакты без полового акта.

. Во время одного из исследований участников попросили принять участие в стрессовых мероприятиях, таких как выступление или сложная математическая викторина. Люди, которые находят в своей жизни место для секса, перед стрессовой задачей имели низкий уровень стресса и ниже артериальное давление по сравнению теми с людьми, которые не имели секса, теми, кто мастурбировал и теми, кто имел сексуальные контакты без полового акта. Частые половые отношения могут улучшить качество спермы у мужчины , уменьшить повреждения спермы ДНК и увеличить фертильность. По данным Европейского общества репродукции и эмбриологии человека, мужчины, которые на протяжении семи дней ежедневно занимались сексом или еякулювалы имели более качественную сперму, чем те мужчины, которые не занимались сексом. Ученые предполагают, что такой подход может помочь парам с легкими проблемами фертильности забеременеть.

, уменьшить повреждения спермы ДНК и увеличить фертильность. По данным Европейского общества репродукции и эмбриологии человека, мужчины, которые на протяжении семи дней ежедневно занимались сексом или еякулювалы имели более качественную сперму, чем те мужчины, которые не занимались сексом. Ученые предполагают, что такой подход может помочь парам с легкими проблемами фертильности забеременеть. Согласно некоторым исследованиям, мужчины в возрасте от 50 лет, которые часто занимаются сексом, реже болеют раком простаты по сравнению с мужчинами того же возраста, которые им не занимаются. Интересный факт: по статистическим данным, чаще всего в мире занимаются сексом именно жители Франции – около 137 раз в год. Реже всего в половой акт вступают японцы – в среднем 46 раз в год. Средний мировой показатель составляет около 103 раз в год.