Літо може стати справжнім випробуванням для вашого організму, а особливо, якщо ви перебуваєте в тісному та спекотному приміщенні. Ми зібрали декілька дієвих порад, як охолодити приміщення у спеку.

Що робити, коли у вас вдома немає кондиціонера, а тіло потребує такої омріяної прохолоди? Відповідь на це питання читайте у матеріалі 24 каналу.

Раніше ми радили, що варто їсти, пити й вдягати, щоб пережити спеку. Далі читайте поради, як охолодити помешкання.

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Заклеїти вікна з сонячного боку світловідбивною плівкою

Максимальний теплообмін в приміщенні під час спеки відбувається саме через вікна. Окрім того, сонячне проміння нагріває повітря і ті поверхні, на які потрапляє. Відтак, створивши перешкоду для сонячних променів, ви запобіжите нагріванню кімнати.

Зазначимо, що світловідбивну плівку можна замінити харчовою фольгою або дзеркальним папером для упаковування подарунків.

Вентилятор – чудова альтернатива кондиціонеру

Звичайний вентилятор стане вам у пригоді, а особливо якщо поєднати його з кількома пластиковими пляшками з прохолодною або навіть крижаною водою. Такий саморобний кондиціонер може забезпечити омріяну прохолоду в спеку не гірше від оригінального. Пляшки з льодяною рідиною достатньо розмістити перед робочим вентилятором – ефект відчуєте одразу!

Окрім того, в такому винаході є і свої переваги. Адже на відміну від кондиціонера, такий саморобний охолоджувач повітря не загрожує вам застудою.



Вентилятор – чудова заміна кондиціонеру / Фото: Pixabay

Вологе прибирання

У спекотну погоду його варто робити частіше. Для підсилення зволожувальної дії можна розбризкувати воду по кімнатах звичайним пульверизатором.

Не бійтесь бризнути трохи води на стіни, вікна, штори, меблі тощо. Можете також розставити по приміщенні посудини з прохолодною водою. Випаровуючись, вода охолоджуватиме повітря в кімнаті знижуватиме його температуру.

Важливо: Пам'ятайте, що при підвищеній вологості повітря спеку переносити набагато важче!

На літо відмовтеся від килимів

На спекотний період краще звільнити приміщення від зайвих пилозбірників. Спробуйте освіжити інтер'єр квартири, забравши килими – натомість додайте живих рослин.

Легку прохолоду зможете відчути, просто ходячи босоніж по чистій підлозі.

Якщо ж у приміщенні, де ви у спеку проводити багато часу, все ж працюють кондиціонери, дотримуйтесь простих правил:

Оптимальною у приміщені вважається температура 18-24 градусів, а вологість – 40-60%; Сильного протягу бути не повинно; Кондиціонер допомагає охолодити приміщення, але він не дає свіжого повітря, тому кімнату з таким "охолоджувачем" треба періодично провітрювати.



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