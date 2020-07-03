Лето может стать настоящим испытанием для вашего организма, а особенно, если вы находитесь в тесном и жарком помещении. Мы собрали несколько действенных советов, как охладить помещение в жару.

Что делать, когда у вас дома нет кондиционера, а тело требует такой желанной прохлады? Ответ на этот вопрос читайте в материале 24 канала.

Раньше мы советовали, что стоит есть, пить и надевать, чтобы пережить жару. Далее читайте советы, как охладить помещение.

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Заклеить окна с солнечной стороны светоотражающей пленкой

Максимальный теплообмен в помещении во время жары происходит именно через окна. Кроме того, солнечные лучи нагревают воздух и те поверхности, на которые попадает. Следовательно, создав препятствие для солнечных лучей, вы предотвратите нагрев комнаты.

Отметим, что светоотражающую пленку можно заменить пищевой фольгой или зеркальной бумагой для упаковки подарков.

Вентилятор – отличная альтернатива кондиционеру

Обычный вентилятор вам пригодится, а особенно если объединить его с несколькими пластиковыми бутылками с прохладной или даже ледяной водой. Такой самодельный кондиционер может обеспечить вожделенную прохладу в жару не хуже оригинального. Бутылки с ледяной жидкостью достаточно разместить перед рабочим вентилятором – эффект почувствуете сразу!

Кроме того, в таком изобретении есть и свои преимущества. Ведь в отличие от кондиционера, такой самодельный охладитель воздуха не грозит вам простудой.



Вентилятор – отличная замена кондиционеру / Фото: Pixabay

Влажная уборка

В жаркую погоду ее стоит делать чаще. Для усиления увлажняющего действия можно разбрызгивать воду по комнатам обычным пульверизатором.

Не бойтесь брызнуть немного воды на стены, окна, шторы, мебель. Можете также расставить по квартире емкости с прохладной водой. Испаряясь, вода будет охлаждать воздух в комнате и снижать его температуру.

Важно: Помните, что при повышенной влажности воздуха жару переносить намного тяжелее!

На лето откажитесь от ковров

На жаркий период лучше освободить помещение от лишних пылесборников. Попробуйте освежить интерьер квартиры, забрав ковры – вместо этого добавьте живых растений.

Легкую прохладу сможете почувствовать, просто ходя босиком по чистому полу.

Если же в помещении, где вы в жару проводите много времени, все же работают кондиционеры, придерживайтесь простых правил:

Оптимальной в помещении считается температура 18-24 градуса, а влажность – 40-60%; Сильного сквозняка быть не должно; Кондиционер помогает охладить помещение, но он не дает свежего воздуха, поэтому комнату с таким "охладителем" надо периодически проветривать.



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