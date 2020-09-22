Секс під час алкогольного сп'яніння – ризикована поведінка. Через нього люди можуть зіпсувати стосунки, нашкодити собі та партнеру та навіть отримати звинувачення у зґвалтуванні.

Під час свят багато людей практикують секс в стані алкогольного сп'яніння. Щоб пройшло все добре потрібно пам'ятати кілька правил, розповіла сексолог Тетяна Мулявко.

Також на тему: 10 правил сексу, яких має дотримуватись кожен

Правила сексу під час алкогольного сп'яніння

1. Секс з людиною в стані алкогольного (або наркотичного) сп'яніння, коли неможливо отримати активної, добровільної згоди – це зґвалтування. Особливо, коли людина неадекватна, без свідомості або спить.

2. Після кількох склянок віскі, а у когось і після келиха шампанського знижується критичність мислення. Тому люди погоджуються на секс без презерватива, що може мати багато негативних наслідків. Починаючи від небажаної вагітності, закінчуючи хворобами, які передаються статевим шляхом. Тому подбайте про те, щоб презервативи завжди були під рукою.

3. Під впливом алкоголю знижується чутливість. Відсутність ерекції, неможливість досягнути оргазму і т.д. Не турбуйтеся, секс – не єдине, чим можна зайнятися. Зрозуміли, що сьогодні сексуального задоволення не отримати – не звинувачуйте себе і партнера.

4. Зниження критичності мислення і чутливості (в тому числі й болю) призводить до експериментів, часом небезпечних, наприклад, анальний секс без лубриканта й фістинг. Пам'ятайте, якщо ви не відчуваєте болю, це не означає, що у вас немає пошкоджень. Організм не отримав супер здатність, тому не нехтуйте правилами безпеки.

5. Ви прокинулися вранці й згадали, що зробили те, за що вам буде соромно? Сором – це ваша реакція на реальну або уявну реакцію оточення. Вашої провини за вашу поведінку (якщо вона нікому не заподіяла шкоди) немає. А якщо свідки вчорашньої гулянки починають вас висміювати, то може варто переглянути своє ставлення до них?