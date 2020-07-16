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Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
7 липня , 16:59 Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
Анастасія Манюхіна
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
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Населення Землі до кінця століття почне скорочуватись: в деяких країнах наполовину
14:22, сьогодні Населення Землі до кінця століття почне скорочуватись: в деяких країнах наполовину
Всі вже втомилися: Зеленський закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць
13:56, сьогодні Всі вже втомилися: Зеленський закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць
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В Україні понад 56 тисяч хворих на COVID-19: ситуація в областях
09:02, сьогодні В Україні понад 56 тисяч хворих на COVID-19: ситуація в областях
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