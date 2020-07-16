Сексуальне життя – це не тільки задоволення і пристрасть, а й велика відповідальність. Тому, щоб себе убезпечити – варто дотримуватись правил.

Список склала секс-педагог Юлія Ярмоленко, пише 24 канал.

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1. "Ні" завжди означає "ні". Згода на секс виражається словами "Так, я хочу з тобою сексу", "Займімось сексом". Ні червона помада, ні коротка спідниця, ні флірт не є запрошенням до сексу.

2. Обов'язково встановлюй сексуальні кордони. Якщо не готовий/не готова йти далі, ніж обійми або петінг, обов'язково повідом про це.

3. Не погоджуйся на секс без презерватива! Це найбезпечніший і доступний вид контрацепції для підлітків і молоді.

4. Пам'ятай, ти можеш відмовитися від сексу на будь-якому етапі сексуальної взаємодії. Навіть в останній момент можна передумати і зупинити партнера / партнерку. І вони можуть зробити те ж саме. Це нормально.

5. Ніколи не погоджуйся на секс під дією алкоголю, наркотиків, на "слабо" і не займайся сексом з людиною, яка перебуває під дією будь-яких речовин. Це може привести до неприємних наслідків.



Секс має бути тільки за взаємною згодою

6. Якщо ти не впевнений / не впевнена, партнер готовий піти далі або пробувати щось нове – запитай дозволу. І можеш продовжувати в разі чіткої згоди, вираженої словами.

7. За зовнішнім виглядом не можна визначити, чи хвора людина чи ні. Він / вона можуть навіть не знати, що є переносниками небезпечних захворювань.

8. Любов і вірність – не гарантія безпечних відносин.

9. Якщо вважаєш, що ще не готовий / не готова до сексу – відклади це питання мінімум на пів року. Нормально починати займатися сексом і в 17, і у 25 – головне, фізіологічна, психологічна, інформаційна готовність.

10. Не орієнтуйся на порнографію – це вигадка, монтаж і значне перебільшення. Секс – це, перш за все, спілкування і близькість, а не статевий акт.