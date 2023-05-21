Мова про вірус Епштейна-Барра. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances.

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Вірус Епштейна-Барра, який іноді викликає хворобу Персона, довгий час пов'язували з різними захворюваннями, але його вплив на розсіяний склероз залишався неясним.

Що виявили вчені

Нове дослідження довело, що деякі люди мають антитіла проти вірусу, які помилково атакують важливий білок у головному та спинному мозку.

Ми виявили, що певні антитіла проти вірусу Епштейна-Барра, які зазвичай борються з інфекцією, можуть помилково вражати головний і спинний мозок людини,

– сказала авторка дослідження Олівія Томас.

Результати дослідження мають важливе значення для подальшого розуміння механізмів розвитку розсіяного склерозу. Вони можуть сприяти розробці нових підходів до профілактики, діагностики та лікування хвороби.

Розсіяний склероз – симптоми Розсіяний склероз — це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи. Клінічно проявляється неврологічною симптоматикою: розладами зору, патологією рухової активності, порушенням функції тазових органів. Точні причини виникнення розсіяного склерозу невідомі.

Чому це важливо

До слова, за даними ЦГЗ, кількість нових випадків розсіяного склерозу збільшується в середньому з 2,2 до 3,4 на 100 000 населення у рік. У деяких країнах Північної Європи — до 5–8 нових випадків на 100 000 населення упродовж року.

Тож, нові дослідження причин виникнення і прогресування цього захворювання є дійсно важливими.