Речь о вирусе Эпштейна-Барра. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Вирус Эпштейна-Барра, иногда вызывающий болезнь Персона, долгое время связывали с различными заболеваниями, но его влияние на рассеянный склероз оставалось неясным.

Что обнаружили ученые

Новое исследование показало, что некоторые люди имеют антитела против вируса, ошибочно атакующие важный белок в головном и спинном мозге.

Мы обнаружили, что определенные антитела против вируса Эпштейна-Барра, обычно борющиеся с инфекцией, могут ошибочно поражать головной и спинной мозг человека.

– сказала автор исследования Оливия Томас.

Результаты исследования имеют немаловажное значение для дальнейшего понимания механизмов развития рассеянного склероза. Они могут способствовать разработке новых подходов к профилактике, диагностике и лечению болезни.

Рассеянный склероз – симптомы Рассеянный склероз – это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы. Клинически проявляется неврологической симптоматикой: нарушениями зрения, патологией двигательной активности, нарушением функции тазовых органов. Точные причины возникновения рассеянного склероза неизвестны.

Почему это важно

К слову, по данным ЦОС, количество новых случаев рассеянного склероза увеличивается в среднем с 2,2 до 3,4 на 100 000 населения в год. В некоторых странах Северной Европы – до 5–8 новых случаев на 100 000 населения в течение года.

Поэтому новые исследования причин возникновения и прогрессирования этого заболевания действительно важны.