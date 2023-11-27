Найчастіше причиною нирковою кольки є сечокам'яна хвороба. У нирках та інших частинах сечовивідної системи можуть утворюватися камені – цей стан називають сечокам'яною хворобою.

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Біль виникає, коли камінь перекриває відтік сечі. Інтенсивність больових відчуттів залежить від розміру та розташування каменю.

Симптоми ниркової кольки

Основний симптом – дуже сильний біль у боці та попереку, як правило, з одного боку. Біль тупий, сильний, постійний, з хвилеподібними посиленнями – нападами кольок.

Симптоми, які часто виникають разом із болем:

біль при сечовипусканні;

кров у сечі;

помутніння сечі, зміна її кольору та запаху;

зменшення обсягу сечі при сечовипусканні, частіші позиви в туалет;

осад у сечі;

підвищення температури тіла;

озноб;

нудота та блювання.

Діагностика ниркової кольки

Насамперед на прийомі лікар проведе огляд. При нирковій кольці необхідно підтвердити або спростувати наявність каменю в якомусь із відділів сечовидільної системи.

Для цього використовують додаткові методи діагностики:

комп'ютерну томографію (КТ) сечовидільної системи - з контрастом і без нього;

УЗД нирок;

рентгенографію черевної порожнини;

загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові та загальний аналіз сечі – допоможуть перевірити функцію нирок та зрозуміти, чи є інфекційні процеси в органах сечовидільної системи.

Лікування ниркової кольки

Лікування ниркової кольки може бути спрямоване на усунення болю та виведення каменів. Тактика залежить від розміру каменю та його розташування.

Медикаментозна терапія. Для полегшення болю найчастіше призначають нестероїдні протизапальні препарати. Спазмолітики допоможуть розслабити гладку мускулатуру, що полегшить вихід каменю та знизить вираженість болю.

Хірургічне лікування. Застосовується в тому випадку, якщо камінь дуже великий і не зможе вийти самостійно. Крім цього, сечокам'яну хворобу можуть оперувати у плановому порядку, до виникнення болю.

Немедикаментозне лікування. Часто каміння виходить самостійно. Щоб допомогти йому це зробити, лікарі рекомендують багато пити.

Ударно-хвильова терапія. Процедура має роздробити камінь на більш дрібні частини за допомогою сили ударної хвилі.