Чаще всего причиной почечной колики является мочекаменная болезнь. В почках и других частях мочевыводящей системы могут образовываться камни – это состояние называют мочекаменной болезнью.
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Боль возникает, когда камень перекрывает отток мочи. Интенсивность болевых ощущений зависит от размера и расположения камня.
Симптомы почечной колики
Основной симптом – очень сильная боль в боку и пояснице, как правило, с одной стороны. Боль тупая, сильная, постоянная, с волнообразными усилениями – приступами колик.
Симптомы, часто возникающие вместе с болью:
- боль при мочеиспускании;
- кровь в моче;
- помутнение мочи, изменение ее цвета и запаха;
- уменьшение объема мочи при мочеиспускании, более частые позывы в туалет;
- осадок в моче;
- повышение температуры тела;
- озноб;
- тошнота и рвота.
Диагностика почечной колики
В первую очередь на приеме врач проведет осмотр. При почечной кольце необходимо подтвердить или опровергнуть наличие камня в каком-либо из отделов мочевыделительной системы.
Для этого используют дополнительные методы диагностики:
- компьютерную томографию (КТ) мочевыделительной системы – с контрастом и без него;
- УЗИ почек;
- рентгенографию брюшной полости;
- общий анализ крови, биохимический анализ крови и общий анализ мочи помогут проверить функцию почек и понять, есть ли инфекционные процессы в органах мочевыделительной системы.
Лечение почечной колики
Лечение почечной колики может быть направлено на устранение боли и выведение камней. Тактика зависит от размера камня и его расположения.
Медикаментозная терапия. Для облегчения боли чаще всего назначают нестероидные противовоспалительные препараты. Спазмолитики помогут расслабить гладкую мускулатуру, что облегчит выход камня и снизит выраженность боли.
Хирургическое исцеление. Применяется в том случае, если камень очень велик и не сможет выйти самостоятельно. Кроме этого, мочекаменную болезнь могут оперировать в плановом порядке до возникновения боли.
Немедикаментозное исцеление. Часто камни выходят самостоятельно. Чтобы помочь ему это сделать, врачи рекомендуют обильное питье.
Ударно-волновая терапия. Процедура должна раздробить камень на более мелкие части с помощью силы ударной волны.