Очевидною ознакою надмірного вживання солі є високий кров'яний тиск, але є ще чотири ознаки, які свідчать, що вам слід обмежити її вживання.

Сіль не тільки зберігає їжу, але і надає їй певний смак, тому багато людей вживають її більше, ніж потрібно. Можливо, ще більшу кількість солі ми їмо з обробленими продуктами, пише CNN.

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Їжа вам здається прісною

За словами експертів, тяга до солоних продуктів – не вроджена, а набута звичка. У ній є деякі властивості, які роблять продукти смачнішими, і це може допомогти нейтралізувати природну гіркоту їжі. Саме тому люди часто посипають сіллю овочі і вони потім здаються смачнішими.

Однак надмірне вживання солі може вплинути на ваші смакові рецептори. Ви можете звикнути до смаку страв з високим вмістом солі й потім продукти з нормальним вмістом здадуться вам без смаку.



Сіль негативно впливає на серцево-судинну систему / unsplash

Вам здається, що у вас є набряк

У вас коли-небудь виникало відчуття, немов би ви раптово набрали вагу? Споживання великої, кількості натрію, може викликати таке відчуття через те, що рідина затримується в тканинах організму. Затримка рідини може викликати здуття живота і пояснює також, чому у вас опухають очі або пальці.

У вас незрозумілі головні болі

Якщо час від часу ви відчуваєте головний біль, а тому немає жодних очевидних причин, спробуйте поспостерігати, чи не виникають вони після вживання їжі з високим вмістом солі. Вона може викликати розширення кровоносних судин у мозку, це може викликати головні болі.

Часте сечовипускання

Вживання надмірної кількості солі може викликати надмірне сечовипускання. У літніх людей це може викликати переривчастий сон, втому і дратівливість. Скоротивши споживання солі на 25%, учасники дослідження виявили, що стали рідше ходити в туалет вночі.