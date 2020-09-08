Очевидным признаком чрезмерного употребления соли является высокое кровяное давление, но есть еще четыре признака, которые свидетельствуют, что вам следует ограничить ее употребление.

Соль не только сохраняет пищу, но и придает ей определенный вкус, поэтому многие люди употребляют ее больше, чем нужно. Возможно, еще большее количество соли мы едим с обработанными продуктами, пишет CNN.

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Еда вам кажется пресной

По словам экспертов, тяга к соленым продуктам – не врожденная, а приобретенная привычка. У нас постепенно развивается тяга к соли. В ней есть некоторые свойства, которые делают продукты вкуснее, и это может помочь нейтрализовать естественную горечь пищи. Именно поэтому люди часто посыпают солью овощи и они потом кажутся вкуснее.

Однако чрезмерное употребление соли может повлиять на ваши вкусовые рецепторы. Вы можете привыкнуть к вкусу блюд с высоким содержанием соли и затем продукты с нормальным содержанием покажутся вам безвкусными.



Соль негативно влияет на сердечно-сосудистую систему / unsplash

Вам кажется, что у вас есть отек

У вас когда-нибудь возникало ощущение, словно вы внезапно набрали вес? Потребление большого, количества натрия может вызвать такое ощущение из-за того, что жидкость задерживается в тканях организма. Задержка жидкости может вызвать вздутие живота и объясняет также, почему у вас опухают глаза или пальцы.

У вас непонятные головные боли

Если время от времени вы чувствуете головную боль, а этому нет никаких очевидных причин, попробуйте понаблюдать, не возникают ли они после употребления пищи с высоким содержанием соли. Она может вызвать расширение кровеносных сосудов в мозге, что может вызвать головные боли.

Частое мочеиспускание

Употребление чрезмерного количества соли может вызвать чрезмерное мочеиспускание. У пожилых людей это может вызвать прерывистый сон, усталость и раздражительность. Сократив потребление соли на 25%, участники исследования обнаружили, что стали реже ходить в туалет ночью.