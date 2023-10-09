Літні люди іноді мають труднощі з короткочасною пам'яттю – їм складніше запам'ятовувати нове, вчитися. Часто це нормальні ознаки старіння.

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Ознаки деменції

Але якщо забудькуватість заважає жити у звичному ритмі, працювати, і людина поступово втрачає навички – можливо, це деменція. Ознаки, за якими можна запідозрити деменцію:

Людина часто перепитує і забуває відповідь, яку отримала щойно.

Плутає час, губиться у знайомому місці.

Не може сконцентруватися, помиляється у розрахунках із грошима.

Часто губить важливі речі, кладе в дивні місця.

Не може освоїти прості інструкції – наприклад, як вмикається пральна машина.

Що робити, якщо запідозрили деменцію у близької людини

Якщо ваша близька людина має ознаки деменції, то перш за все, потрібно звернутися до психіатра, психоневрологічного диспансеру або поліклініки за місцем проживання. Діагноз та лікування деменції повинні проводити кваліфіковані медичні фахівці.

Нині не існує одного ефективного засобу, який би повністю вилікував деменцію. Проте існують ліки, які можуть уповільнити розвиток цієї хвороби і полегшити деякі її симптоми.

Психіатр може призначити ліки, спрямовані на покращення пам'яті, такі як інгібітори холінестерази і мемантин. Важливо почати приймати їх якнайшвидше після виявлення ознак деменції, оскільки це може підвищити їхню ефективність. Однак, варто пам'ятати, що ці ліки не є панацеєю і не вилікують деменцію повністю. Вони лише допомагають уповільнити її розвиток і полегшують життя хворим.

Крім того, важливо враховувати, що лікування деменції також може включати психологічну та поведінкову терапію для управління симптомами, такими як депресія, тривога, дратівливість та агресія.

Не рекомендується вживання біологічно активних добавок (БАДів) чи ноотропів як методу лікування деменції, оскільки їхня ефективність та безпека не підтверджені науковими дослідженнями. Для ефективного лікування деменції обов'язково звертайтеся до професійних лікарів і дотримуйтесь їхніх рекомендацій.