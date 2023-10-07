У новому дослідження вчені під керівництвом доктора Пола Е. Шульца, зосередились на вивченні ефективності вакцини не тільки від вірусів і бактерій, з якими вони борються, а й від інших серйозних хвороб, зокрема хвороби Альцгеймера.

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Результати показали, що комбінація трьох певних вакцин може знизити ризик розвитку хвороби. Адже щеплення позитивно впливає на імунну систему.

Як проводили дослідження

Учені працювали з групою людей віком 65 років і старших, які не мали в анамнезі деменції. Упродовж 8 років вони порівнювали дві групи:

учасники першої – отримували вакцини проти різних хвороб, зокрема від правця, дифтерії, оперізувального лишаю і пневмонії,

учасники другої – не проводили вакцинації від вказаних захворювань.

Важливо! Результати здивували навіть дослідників: вакцина Tdap/Td знизила ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 30%, вакцина від оперізувального герпесу знизила ризик на 25%, а пневмококова вакцина – на 27%.

Перспектива дослідження

Звісно, учені продовжать вивчати взаємозв'язок цих дивовижних переваг вакцинації із розвитком хвороби Альцгеймера. Дослідникам ще належить встановити кореляцію та пояснити, яким чином вакцинація здатна захистити мозок людини.

Водночас уже важливо розуміти, що вакцинація може мати додаткові позитивні ефекти на здоров'я, і це може стати чудовою мотивацією для людей записатися на прийом до лікаря, аби забезпечити собі захист у майбутньому, не лише від хвороб, на які безпосередньо націлені вакцини, а й проти Альцгеймера.