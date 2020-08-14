Під час пандемії коронавірусу у низьких людей є переваги у порівнянні з високими. Опитування показало, що люди, в яких зріст понад 180 сантиметрів, набагато частіше заражаються коронавірусів.

Міжнародна група фахівців з обробки та аналізу даних провела опитування 2000 пацієнтів з COVID-19 з США і Великобританії з метою вивчення факторів, що впливають на ризик зараження.

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Результати показали, що у високих людей ризик зараження вдвічі вище ніж у тих, хто має нижчий зріст.

Чому у високих людей вищий ризик зараження коронавірусом

На думку вчених Університету Манчестера (The University of Manchester), ці дані доводять повітряну передачу вірусу, адже якби вірус передавався через краплі, що виділяються при кашлі або чханні, то вони б швидко падали на підлогу, і не було б ніякого взаємозв'язку між ризиком зараження і зростом. Аерозольні частинки можуть легко переноситися повітряними потоками і накопичуватися в погано вентильованих приміщеннях.

Інші фактори, які впливають на зараження

Згідно з результатами дослідження, на ймовірність зараження впливають і інші фактори, в тому числі неочевидні – наприклад, люди з вченим ступенем в галузі природничих наук заражаються набагато рідше.

На думку авторів, цьому є дуже просте пояснення: такі люди набагато краще інформовані про те, як поширюється вірус, тому вони більш ретельно дотримуються правил соціального дистанціювання і носять маски. Також на ризик зараження впливає використання загального житлового простору з хворими, наприклад, кухні.

Що відомо про передачу COVID-19

На початку липня понад двісті дослідників з 32 країн направили відкритий лист керівництву організації, в якому заявили, що аерозоль з вірусами після чхання та кашлю може зберігатися в повітрі довше, ніж вважалося раніше. У відповідь на лист представники ВООЗ заявили, що не виключають можливість аерозольної передачі в погано провітрюваних приміщеннях.