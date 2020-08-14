Во время пандемии коронавируса у низких людей есть преимущества по сравнению с высокими. Опрос показал, что люди, у которых рост более 180 сантиметров, гораздо чаще заражаются коронавирусом.

Международная группа специалистов по обработке и анализу данных, провела опрос 2 000 пациентов с COVID-19 из США и Великобритании с целью изучения факторов, влияющих на риск заражения.

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Результаты показали, что у высоких людей риск заражения вдвое выше чем у тех, кто имеет более низкий рост.

Почему у высоких людей выше риск заражения коронавирусом

По мнению ученых Университета Манчестера (The University of Manchester), эти данные доказывают воздушную передачу вируса, ведь если бы вирус передавался через капли, выделяемые при кашле или чихании, то они бы быстро падали на пол, и не было бы никакой взаимосвязи между риском и ростом. Аэрозольные частицы могут легко переноситься воздушными потоками и накапливаться в плохо вентилируемых помещениях.

Другие факторы, которые влияют на заражение

Согласно результатам исследования, на вероятность заражения влияют и другие факторы, в том числе неочевидные – например, люди с ученой степенью в области естественных наук заражаются гораздо реже.

По мнению авторов, этому есть очень простое объяснение: такие люди гораздо лучше осведомлены о том, как распространяется вирус, поэтому они более тщательно соблюдают правила социального дистанцирования и носят маски. Также на риск заражения влияет использование общего жилого пространства с больными, например, кухни.

Что известно о передаче COVID-19

В начале июля более двухсот исследователей из 32 стран направили открытое письмо руководству организации, в котором заявили, что аэрозоль с вирусами после чихания и кашля может держаться в воздухе дольше, чем считалось ранее. В ответ на письмо представители ВОЗ заявили, что не исключают возможность аэрозольной передачи в плохо проветриваемых помещениях.