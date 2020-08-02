Шансы заразиться SARS-CoV-2 в вагоне поезда большие, если находиться рядом с инфицированным человеком в непосредственной близости и без защитных средств. К тому же риск передачи связан не только с расстоянием, но и временем пребывания в вагоне.

Ученые из Саутгемптонского университета Великобритании провели исследование, чтобы выяснить риски распространения коронавируса в поезде. Результаты опубликованы в журнале Clinical Infective Diseases, пишет MedicalXpress.

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Результаты исследования

Специалисты обнаружили, что вероятность заражения у пассажиров поезда, которые сидят в пределах трех рядов в ширину и пяти вдоль от зараженного человека – от нуля до десяти процентов. В то же время средняя скорость передачи вируса для них составляет 0,32 процента.

Понятно, что пассажиры, сидевшие на стульях ближе всего расположенных к больному, получили самый высокий риск инфицирования – в среднем 3,5 процента заразились этой болезнью. Для тех, кто сидел в одном ряду, этот показатель составлял 1,5 процента.

Одновременно выяснилось, что только 0,075 процента людей, которые использовали место, где раньше ехал больной, тоже заражались.

Как быстро коронавирус передается в поезде / Фото Medicalxpress

Как безопасно ехать в поезде

Исследователи пришли к выводу, что безопасным для здорового человека будет социальное расстояние на уровне не менее чем один метр от больного и в течение одного часа, проведеннго вместе. После двух часов контакта расстояние менее чем 2,5 метра может оказаться недостаточным, чтобы предотвратить передачу вируса.

Как проводили исследования

Эксперимент базируется на данных тех, кто болел COVID-19 во время поездки (2334 пациентов), и их контактных лиц (72 093 человек) – у кого проявились симптомы в течение 14 дней после поездки. Время в пути варьировалось от менее чем одного до восьми часов.

Вывод ученых

Исследование показывает, что, несмотря на то, что есть повышенный риск передачи COVID-19 в поездах, расположение сиденья и время в дороге может иметь большое значение.

Это позволяет предположить, что во время пандемии COVID-19 важно уменьшить плотность пассажиров и способствовать мерам личной гигиены и использования масок.