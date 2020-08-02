Шанси заразитися SARS-CoV-2 у вагоні поїзда великі, якщо перебувати поруч з інфікованою людиною в безпосередній близькості й без захисних засобів. До того ж ризик передачі пов'язаний не тільки з відстанню, а й часом перебування у вагоні.

Вчені з Саутгемптонського університету Британії провели дослідження, аби з'ясувати ризики поширення коронавірусу в поїзді. Результати опубліковані в журналі Clinical Infective Diseases, пише MedicalXpress.

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Результати дослідження

Фахівці виявили, що ймовірність зараження в пасажирів поїзда, які сидять у межах трьох рядів в ширину і п'яти уздовж від зараженої людини – від нуля до десяти відсотків. Водночас середня швидкість передавання вірусу для них становить 0,32 відсотка.

Зрозуміло, що пасажири, які сиділи на стільцях найближче розташованих до хворого, мали найвищий ризик інфікування – в середньому 3,5 відсотка заразилися цією хворобою. Для тих, хто сидів в одному ряду, цей показник становив 1,5 відсотка.

Водночас з’ясувалося, що тільки 0,075 відсотка людей, які використовували місце, де раніше їхав хворий, теж заражалися.

Як швидко коронавірус передається в поїзді / Фото Medicalxpress

Як безпечно їхати в поїзді

Дослідники дійшли висновку, що безпечним для здорової людини буде соціальна відстань на рівні не менше ніж один метр від хворого і протягом однієї години, проведеної разом. Після двох годин контакту відстань менше ніж 2,5 метра може виявитися недостатньою, щоб запобігти передачі вірусу.

Як проводили дослідження

Експеримент базується на даних тих, хто мав COVID-19 під час поїздки (2334 пацієнтів), і їхніх контактних осіб (72 093 людей) – у кого проявилися симптоми впродовж 14 днів після поїздки. Час у дорозі варіювалося від менш ніж однієї до восьми годин.

Висновок вчених

Дослідження показує, що, попри те, що є підвищений ризик передавання COVID-19 у поїздах, розташування сидіння й час у дорозі може мати велике значення.

Це дозволяє припустити, що під час пандемії COVID-19 важливо зменшити щільність пасажирів і сприяти заходам особистої гігієни та використання масок.