Уникнути появи неприємного запаху з рота вранці може допомогти простий спосіб – відмова від їжі за три години до сну.

Цей спосіб назвав лікар, фахівець по вуху, носу і горлу Еріх Фойгт в інтерв'ю британському виданню Business Insider.

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За словами медика, люди часто не пов'язують свої пізні прийоми їжі з неприємним запахом з рота вранці.

Люди, що вживають їжу пізно ввечері, сильно навантажують шлунок вночі. Положення тіла на плоскій поверхні ліжка сприяє потраплянню шлункової кислоти в стравохід під час процесу травлення, що викликає неприємний запах у роті,

– розповів лікар.

Таким чином, спосіб покінчити з відразливим запахом з рота вранці може бути простим. Намагайтеся нічого не їсти за три години до сну, це дозволить шлунку переварити їжу до того, як ви підете в ліжко.

Також Фойгт зауважив, що особливо часто неприємний запах з рота вранці зустрічається у людей з хронічним захворюванням (запаленням) носових пазух. Під час сну вони починають дихати через рот, а не через ніс.

Тому, якщо погане дихання вранці стає постійним явищем, потрібно обговорити проблему і проконсультуватися з отоларингологом, поділився експерт.