Як зранку уникнути неприємного запаху з рота
Уникнути появи неприємного запаху з рота вранці може допомогти простий спосіб – відмова від їжі за три години до сну.
Цей спосіб назвав лікар, фахівець по вуху, носу і горлу Еріх Фойгт в інтерв'ю британському виданню Business Insider.
Також на тему: Чому виникає неприємний запах з рота: відповідь Супрун
За словами медика, люди часто не пов'язують свої пізні прийоми їжі з неприємним запахом з рота вранці.
Люди, що вживають їжу пізно ввечері, сильно навантажують шлунок вночі. Положення тіла на плоскій поверхні ліжка сприяє потраплянню шлункової кислоти в стравохід під час процесу травлення, що викликає неприємний запах у роті,
– розповів лікар.
Таким чином, спосіб покінчити з відразливим запахом з рота вранці може бути простим. Намагайтеся нічого не їсти за три години до сну, це дозволить шлунку переварити їжу до того, як ви підете в ліжко.
Також Фойгт зауважив, що особливо часто неприємний запах з рота вранці зустрічається у людей з хронічним захворюванням (запаленням) носових пазух. Під час сну вони починають дихати через рот, а не через ніс.
Тому, якщо погане дихання вранці стає постійним явищем, потрібно обговорити проблему і проконсультуватися з отоларингологом, поділився експерт.