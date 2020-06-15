Избежать появления неприятного запаха изо рта по утрам может помочь простой способ – отказ от пищи за 3 часа до сна.

Этот способ назвал врач, специалист по уху, носу и горлу Эрих Фойгт в интервью британскому изданию Business Insider.

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По словам медика, люди часто не связывают свои поздние приемы пищи с неприятным запахом изо рта утром.

Люди, употребляющие пищу поздно вечером, сильно нагружают желудок ночью. Положение тела на плоской поверхности кровати способствует попаданию желудочной кислоты в пищевод во время процесса пищеварения, что вызывает неприятный запах во рту,

– рассказал врач.

Таким образом, способ покончить с отталкивающим запахом изо рта по утрам может быть простым. Старайтесь ничего не есть за 3 часа до сна, это позволит желудку переварить пищу до того, как вы отправитесь в постель.

Также Фойгт заметил, что особенно часто неприятный запах изо рта утром встречается у людей с хроническим заболеванием (воспалением) носовых пазух. Во время сна они начинают дышать через рот, а не через нос.

Поэтому, если плохое дыхание утром становится постоянным явлением, нужно обсудить проблему и проконсультироваться с отоларингологом, поделился эксперт.