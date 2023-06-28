Зубний біль виникає через пошкодження нерва, який проходить у зубі або навколишньої тканини і часто сигналить про те, що патологічний процес зайшов досить далеко, і виникли ускладнення. Найчастіше біль наздоганяє несподівано, посилюється від тепла та натискання.

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Чому болить зуб

У більшості випадків причини болючих відчуттів може діагностувати тільки лікар, але іноді вони досить очевидні:

Травма зуба, у тому числі через нічний скрегіт. Гострий біль також може спричинити раптовий перелом зуба або його кореня;

Прорізання зубів мудрості, у яких недостатньо місця в яснах;

У більшості випадків біль викликає карієс із проникненням інфекції в порожнину зуба. У цьому випадку людина може відчувати біль, але тільки за безпосередньої дії подразника, наприклад, від холодної або гарячої води;

Неправильно запломбований зуб;

Пульпіт – запалення м'якоті зуба. Пульпітний біль виникає спонтанно і не тільки під впливом подразників, може віддавати у вухо або у скроню. Довго терпіти такий біль практично неможливо;

Пародонтит – запалення тканин, розташованих навколо верхівки зуба. Захворювання проявляється постійним і різким болем, локалізованим в області одного зуба.

Як полегшити зубний біль

Прийміть знеболювальне, наприклад, ібупрофен або парацетамол. Здавалося б, це очевидна рекомендація, але є важливі нюанси. Навіть якщо біль нестерпний, у жодному разі не зловживайте ліками. Добова доза парацетамолу не має перевищувати 4000 мг (4 г) на добу. У разі передозування – а для цього достатньо випити на одну-дві таблетки більше – ліки можуть спричинити тяжку печінкову недостатність, аж до повної відмови печінки та смерті.

У жодному разі не намагайтеся класти таблетку прямо на ясна, це може викликати опік ясен і посилити ваші страждання. Лікарі також радять бути обережними при використанні місцевих анестетиків, особливо з вмістом бензокаїну – в окремих випадках він може викликати метгемоглобінемію, небезпечний стан, який знижує рівень кисню в крові.

Прикладіть холодний компрес до щоки. Цей спосіб особливо ефективний при травмі зуба. Найкраще використовувати пакет із замороженим горошком або овочами, який довше зберігатиме холод, ніж рушник, змочений у холодній воді.

Прополощіть рот теплою водою із сіллю. Це простий спосіб провести швидку дезінфекцію ротової порожнини і видалити частинки їжі, які можуть застрягти між зубами. Крім того, невелика кількість солі зменшує запалення. Для приготування розчину змішайте 1/2 чайної ложки солі зі склянкою теплої води.

Також допоможе полоскання розчином з перекисом водню. Відомо, що перекис водню може зменшити болючі відчуття, зняти запалення і зменшити кровоточивість ясен. Щоб приготувати розчин, необхідно змішати тривідсоткову рідину перекису з теплою водою 50 на 50. Обов'язково випльовуйте його після полоскання, не ковтайте.

Навіть якщо біль сам по собі зменшився або припинився, це зовсім не означає, що проблема минула і можна розслабитися. Це може означати, що процес перейшов із гострої стадії у хронічну. Нерви відмирають, а хвороботворний процес триває, що загрожує розвитком таких серйозних ускладнень, як абсцес, флегмона та остеомієліт. У жодному разі не відкладайте візит до стоматолога.