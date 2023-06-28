Зубная боль возникает из-за повреждения нерва, который проходит в зубе или окружающей ткани и часто сигналит о том, что патологический процесс зашел достаточно далеко, и возникли осложнения. Чаще боль догоняет неожиданно, усиливается от тепла и нажатия.

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Почему болит зуб

В большинстве случаев причины болезненных ощущений может диагностировать только врач, но иногда они достаточно очевидны:

Травма зуба, в том числе из-за ночного скрежета. Острая боль также может вызвать внезапный перелом зуба или его корня;

Прорезание зубов мудрости, у которых недостаточно места в десне;

В большинстве случаев боли вызывают кариес с проникновением инфекции в полость зуба. В этом случае человек может испытывать боль, но только при непосредственном действии раздражителя, например от холодной или горячей воды;

Неправильно запломбированный зуб;

Пульпит – воспаление мякоти зуба. Пульпитная боль возникает спонтанно и не только под влиянием раздражителей, может отдаваться в ухо или в висок. Долго терпеть такую боль практически невозможно;

Пародонтит – воспаление тканей, расположенных вокруг верхушки зуба. Заболевание проявляется постоянной и резкой болью, локализованной в области одного зуба.

Как облегчить зубную боль

Примите обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол Казалось бы, это очевидная рекомендация, но есть важные нюансы. Даже если боль невыносима, ни в коем случае не злоупотребляйте лекарством. Суточная доза парацетамола не должна превышать 4000 мг (4 г) в сутки. В случае передозировки – а для этого достаточно выпить на одну-две таблетки больше – лекарство может вызвать тяжелую печеночную недостаточность, вплоть до полного отказа печени и смерти.

Ни в коем случае не пытайтесь класть таблетку прямо на десну, это может вызвать ожог десен и усилить ваши страдания. Врачи также советуют осторожничать при использовании местных анестетиков, особенно с содержанием бензокаина – в отдельных случаях он может вызвать метгемоглобинемию, опасное состояние, снижающее уровень кислорода в крови.

Приложите холодный компресс к щеке. Этот способ особенно эффективный при травме зуба. Лучше всего использовать пакет с замороженным горошком или овощами, который будет дольше сохранять холод, чем полотенце, смоченное в холодной воде.

Прополощите рот теплой водой с солью. Это простой способ провести быструю дезинфекцию полости рта и удалить частицы пищи, которые могут застрять между зубами. Кроме того, небольшое количество соли уменьшает воспаление. Для приготовления раствора смешайте 1/2 чайной ложки соли со стаканом теплой воды.

Также поможет полоскание раствором с перекисью водорода. Известно, что перекись водорода может уменьшить болезненные ощущения, снять воспаление и уменьшить кровоточивость десен. Чтобы приготовить раствор, необходимо смешать трехпроцентную жидкость перекиси с теплой водой 50 на 50. Обязательно выплевывайте его после полоскания, не проглатывайте.

Даже если боль сама по себе уменьшилась или прекратилась, это вовсе не означает, что проблема миновала и можно расслабиться. Это может означать, что процесс перешел с острой стадии в хроническую. Нервы отмирают, а болезнетворный процесс продолжается, что чревато развитием таких серьезных осложнений, как абсцесс, флегмона и остеомиелит. Ни в коем случае не откладывайте визит к стоматологу.