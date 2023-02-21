Також флюс може виглядати як пухлина на яснах або припухлість на щоці. Він з'являється, коли бактерії проникають у зуб чи ясна.
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Чому виникає флюс
Це може статися з кількох причин:
- запущений карієс;
- загострення пародонтиту;
- механічна травма зуба;
- неякісне пломбування.
Іноді флюс розвивається через щелепно-лицьову флегмону. Всі ці стани можуть давати схожі симптоми, але діагноз буде залежати від причини – в зубі, яснах або і в тому, і в іншому.
Як зрозуміти, що це флюс
Поява флюсу завжди супроводжується набряком і сильним пульсуючим зубним болем, який може поширюватися на щелепу, вухо, шию. Також можуть бути інші ознаки:
- біль та дискомфорт при вживанні гарячої та холодної їжі чи напоїв;
- біль при жуванні;
- підвищена температура;
- чутливі та опухлі лімфатичні вузли під щелепою або на шиї;
- неприємний запах із рота.
При розриві абсцесу можна відчути неприємний запах та смак солоної рідини, після чого біль вщухне.
Як лікують флюс
Для лікування флюсу застосовують два методи:
- терапевтичний, який включає прийом антибіотиків та протизапальних препаратів. За допомогою дренажу стоматолог очистить порожнину зуба або ясна від інфекції та проведе ендодонтичне лікування (лікування кореневих каналів);
- хірургічний – іноді не вдається врятувати зуб і доводиться видалити його.
Деякі люди бояться звертатися за допомогою до стоматолога і намагаються уникнути болю. Але якщо не лікувати зуб, буде ще гірше. Запалення буде збільшуватися в розмірах, що може призвести до серйозних ускладнень, наприклад, запалення верхньощелепної пазухи і навіть остеомієліту – гнійного запалення щелепи.
Профілактика флюсу
Перший крок профілактики флюсу – це догляд за зубами. Такий простий спосіб дозволить уникнути карієсу та інших проблем. Також необхідно регулярно відвідувати стоматолога.
Основні правила догляду за зубами :
- Чистіть зуби двічі на день не менше двох хвилин. Намагайтеся користуватися пастами, які містять фтор.
- Змінюйте зубну щітку раз на чотири місяці або частіше, якщо щетина зносилася.
- Намагайтеся обмежити вживання солодких продуктів.
Також для профілактики флюсу та інших захворювань ротової порожнини можна один раз на рік робити рентгенівський знімок. Для більшої інформативності – конусно-променеву комп'ютерну томографію щелепи. Вона дозволяє побачити хронічні запальні процеси до того, як вони почнуть турбувати.