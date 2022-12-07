Ті, хто хоч раз у житті був на дієті, особливо пов'язаній з обмеженням калорій, знає, що після неї можна знову набрати вагу. Іноді вона стрімко повертається. Можна припустити, що це пов'язано з поверненням до старих звичок у харчуванні або з "компенсацією", коли людина починає з подвійною силою їсти заборонені продукти.

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Нове дослідження ожиріння

Проте вчені із Шанхайського інституту харчування та здоров'я Китайської академії наук з'ясували, що за ці процеси відповідальні за збільшення кількості певних кишкових бактерій – лактобацил та їх метаболітів. Саме вони підвищують всмоктування ліпідів у кишечнику, що призводить до швидкого накопичення жиру в організмі.

Дослідження проводили на мишах. Тварин розподілили на групи, кожну з яких годували відповідно до тієї чи іншої дієти. Усього вчені розробили 10 типів таких систем, після дієти всі миші скинули вагу.

Чому після дієти вага швидко повертається

Потім дослідники почали годувати тварин у звичайному режимі, і ті почали знову товстіти, причому швидко і в надмірній кількості. Аналіз показав, що основні причини тому були: підвищена абсорбція ліпідів у кишечнику, посилений анаболізм (синтез складних речовин з простих) ліпідів у так званій білій жировій тканині та зниження загального окислення ліпідів.

Щоб докладніше вивчити ці процеси, після дієти вчені також посадили різні групи мишей на раціон із підвищеним, зниженим та нормальним вмістом білка. Виявилося, дієта з високим вмістом білка запобігала швидкому накопиченню жирової тканини і навіть частково підтримувала втрату ваги.

Як не набрати вагу

Потім вчені проаналізували склад кишкової мікробіоти мишей та з'ясували, що постдієтичний раціон із нормальним вмістом білка різко збільшував число лактобацил (Lactobacillus) приблизно на 50 відсотків. А ось високобілкове харчування, навпаки, помітно стримувало ріст таких мікроорганізмів.

Відомо, що Lactobacillus дуже чутливі до пеніциліну, тому вчені спробували після дієти "лікувати" мишей цим антибіотиком. З'ясувалося, що такий підхід теж пригнічував ріст цих мікроорганізмів. Тому вчені вважають, що білкове харчування в постдієтичний період, а також використання пеніциліну можуть розв'язувати проблему збільшення маси тіла.