Користь фізичної активності для імунітету

Для цього достатньо щотижня витрачати щонайменше 150 хвилин на фізичні вправи помірної інтенсивності чи 75 хвилин на інтенсивні вправи.

Також на тему: У Китаї схвалили першу в світі інгаляційну вакцину проти COVID-19

Попередні дослідження показують, що фізична активність може знизити ризик зараження та тяжкість респіраторних інфекцій, завдяки здатності зміцнювати імунну систему. Зв'язок між регулярною фізичною активністю і тяжкістю COVID-19 погано вивчений, але, ймовірно, включає як метаболічні фактори, так і фактори навколишнього середовища, кажуть дослідники.

Як відбувалося нове дослідження

Вони спробували кількісно визначити поріг фізичної активності, який потрібен для зниження ризику зараження. Вчені провели пошук відповідних досліджень, опублікованих у період з листопада 2019 року до березня 2022 року у трьох основних базах даних, та об'єднали отримані результати.

У дослідженнях взяли участь загалом 1 853 610 дорослих, більша частина з яких (54%) були жінками. Середній вік учасників становив 53 роки. Більшість досліджень були обсерваційними та проводились у Південній Кореї, Англії, Ірані, Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бразилії, Палестині, Південній Африці та Швеції.

Аналіз об'єднаних даних показав, що загалом у тих, хто включав регулярну фізичну активність у свій розпорядок дня, ризик зараження SARS-CoV-2 був на 11% нижчим.