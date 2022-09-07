Польза физической активности для иммунитета

Для этого достаточно еженедельно тратить не менее 150 минут на физические упражнения умеренной интенсивности или 75 минут на интенсивные упражнения.

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Предыдущие исследования показывают, что физическая активность может снизить риск заражения и тяжесть респираторных инфекций благодаря способности укреплять иммунную систему. Связь между регулярной физической активностью и тяжестью COVID-19 плохо изучена, но, вероятно, включает как метаболические факторы, так и факторы окружающей среды, говорят исследователи.

Как происходило новое исследование

Они попытались количественно определить порог физической активности, необходимый для снижения риска заражения. Ученые провели поиск соответствующих исследований, опубликованных в период с ноября 2019 года по март 2022 года в трех основных базах данных, и объединили полученные результаты.

В исследованиях приняли участие всего 1853610 взрослых, большая часть из которых (54%) были женщинами. Средний возраст участников составил 53 года. Большинство исследований были обсервационными и проводились в Южной Корее, Англии, Иране, Канаде, Великобритании, Испании, Бразилии, Палестине, Южной Африке и Швеции.

Анализ объединенных данных показал, что в целом у тех, кто включал регулярную физическую активность в свой распорядок дня, риск заражения SARS-CoV-2 был на 11% ниже.