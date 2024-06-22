Біль від розриву стосунків має власну клінічну назву – синдром любовної травми. Вчені виявили досить специфічний спосіб, який може допомогти людині у цьому стані. Результати дослідження опублікували у науковому журналі Journal of Psychiatric Research.

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Деталі дослідження

36 добровольців із синдромом любовної травми були залучені до експерименту: їх розділили на 3 групи, кожна з яких упродовж 5 днів була підключеня до гарнітури транскраніальної стимуляції постійним струмом – її застосовували по 20 хвилин двічі на день:

у першої групи струм був спрямований на дорсолатеральну префронтальну кору (DLPFC),

у другої – на вентролатеральну префронтальну кору (VLPFC),

у третьої навушники були вимкнені.

Обидві області мозку, які стимулювали, беруть участь у регуляції емоцій.

Чому саме стимулювання мозку струмом

Синдром любовної травми може викликати емоційний дистрес, тривогу, безсоння, зміну настрою, нав'язливі думки, депресію та навіть ризик суїциду.

Учені виявили, що стимуляція струмом значно зменшила симптоми цього синдрому та понизила тривожність усіх учасників експерименту. Однак стимуляція DLPFC виявилася ефективнішою, ніж стимуляція VLPFC.

Метод виявився ефективним

Через місяць після припинення лікування добровольці все ще відчували себе краще.

Автори експерименту запевнили, що не збираються зупинятись на досягнутих результатах і планують залучити до дослідження більшу кількість учасників, аби масштабувати експеримент.