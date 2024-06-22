Боль от разрыва отношений имеет собственное клиническое название – синдром любовной травмы. Ученые обнаружили достаточно специфический способ, который может помочь человеку в этом состоянии. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Journal of Psychiatric Research.

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Детали исследования

36 добровольцев с синдромом любовной травмы были привлечены к эксперименту: их разделили на 3 группы, каждая из которых в течение 5 дней была подключена к гарнитуре транскраниальной стимуляции постоянным током – ее применяли по 20 минут дважды в день:

у первой группы ток был направлен на дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC),

у второй – на вентролатеральную префронтальную кору (VLPFC),

у третьей наушники были выключены.

Обе области мозга, которые стимулировали, участвуют в регуляции эмоций.

Почему именно стимулирование мозга током

Синдром любовной травмы может вызвать эмоциональный дистресс, тревогу, бессонницу, смену настроения, навязчивые мысли, депрессию и даже риск суицида.

Ученые обнаружили, что стимуляция током значительно уменьшила симптомы этого синдрома и снизила тревожность всех участников эксперимента. Однако стимуляция DLPFC оказалась более эффективной, чем стимуляция VLPFC.

Метод оказался эффективным

Через месяц после прекращения лечения добровольцы все еще чувствовали себя лучше.

Авторы эксперимента заверили, что не собираются останавливаться на достигнутых результатах и планируют привлечь к исследованию большее количество участников, чтобы масштабировать эксперимент.