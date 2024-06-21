Детали исследования
Все участницы исследования пили 2 бутылки концентрированного свекольного сока по 2,3 унции каждое утро в течение 7 дней. Через несколько недель они употребляли свекольный сок, лишенный нитратов, для сравнения. Ученые оценивали состояние сосудов по расширению кровеносных сосудов в зависимости от употребления свекольного сока.
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Какие результаты эксперимента
Свекольный сок с нитратами значительно улучшает кровоток по сравнению с соком без нитратов. Однако ни один из методов не смог полностью остановить ухудшение функции сосудов после повреждения тканей у женщин в постменопаузе.
Более того, защитный эффект нитратов исчезает через 24 часа после последней дозы, что требует постоянного ежедневного употребления свекольного сока для поддержания здоровья сосудов.
Что означают результаты
Джоселин Дельгадо Спикуцца – исследовательница из Института наук о жизни Хака при Университете штата Пенсильвания, объяснила, что нитраты из свекольного сока могут служить дополнительным источником оксида азота в организме.
Ученые объяснили, что женщины в постменопаузе теряют защитное действие эстрогена на сосуды и производство оксида азота, что провоцирует риски сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, снижается общая физическая активность и растет вес, что негативно сказывается на здоровье.
Польза свекольного сока для здоровья
Кроме этого влияния на женское здоровье, свекольный сок станет полезным и по другим причинам. В частности, он будет способствовать
- снижению кровяного давления и плохого холестерина;
- улучшению выносливости во время физической активности;
- предотвращению или уменьшению образования жировых отложений в печени;
- поддержанию общего состояния здоровья.