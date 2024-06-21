Деталі дослідження

Усі учасниці дослідження пили 2 пляшки концентрованого бурякового соку по 2,3 унції щоранку упродовж 7 днів. Через кілька тижнів вони вживали буряковий сік, позбавлений нітратів, для порівняння. Учені оцінювали стан судин за розширенням кровоносних судин залежно від вживання бурякового соку.

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Які результати експерименту

Буряковий сік з нітратами значно покращує кровотік порівняно з соком без нітратів. Однак жоден із методів не зміг повністю зупинити погіршення функції судин після пошкодження тканин у жінок у постменопаузі.

Ба більше, захисний ефект нітратів зникає через 24 години після останньої дози, що вимагає постійного щоденного вживання бурякового соку для підтримки здоров'я судин.

Що означають результати

Джоселін Дельгадо Спікуцца – дослідниця з Інституту наук про життя Хака при Університеті штату Пенсильванія, пояснила, що нітрати з бурякового соку можуть слугувати додатковим джерелом оксиду азоту в організмі.

Довідково. Оксид азоту відіграє ключову роль у розширенні кровоносних судин. Це особливо важливо після менопаузи, коли рівень естрогену знижується і природна стимуляція вироблення оксиду азоту зменшується.

Учені пояснили, що жінки в постменопаузі втрачають захисну дію естрогену на судини і виробництво оксиду азоту, що провокує ризики серцево-судинних захворювань. Крім того, знижується загальна фізична активність і зростає вага, що негативно позначається на здоров'ї.

Користь бурякового соку для здоров'я

Окрім цього впливу на жіноче здоров'я, буряковий сік стане корисним і з інших причин. Зокрема, він сприятиме