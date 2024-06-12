Про це розповів на конференції URC2024 у Берліні, присвяченій відновленню України, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Інсульт в Україні
Він підкреслив, що вік українців, які зазнають інсультів, знизився на 10 – 15 років через стрес внаслідок воєнних дій. Ляшко зазначив, що може представити статистичні дані, які підтверджують зростання частоти інсультів, спричинених стресом.
Міністр також повідомив, що в результаті військових дій Росії проти нашої країни пошкоджено 1618 українських медичних установ, із яких 214 зруйновані повністю і не можуть бути відновлені.
Ляшко оцінив вартість відновлення медичної інфраструктури України від наслідків війни в понад 14 мільярдів доларів на період найближчих десяти років.
Як розпізнати інсульт
Найпростіший спосіб зрозуміти, що людина має інсульт, – використовувати тест, який називається FAST – Face Arm Speech Test. У перекладі – "обличчя рука мова тест":
- F – опущене обличчя: попросіть людину посміхнутися. Одна сторона обвисає?
- A – слабкість руки: попросіть людину підняти обидві руки. Одна з них спускається вниз?
- S – проблеми з мовою: попросіть людину повторити просте речення. Слова невиразні?
- T – час дзвонити у швидку: якщо у людини проявляється одна з цих ознак, негайно дзвоніть 103. Лікування інсульту можуть почати вже в машині швидкої допомоги.
Якщо симптоми зникнуть за кілька хвилин, можливо, це була транзиторна ішемічна атака. Попри те, що цей стан може швидко минути, ТІА, як і інсульт, потребує невідкладної медичної допомоги.