Лілія Сарахман сімейна лікарка-ендокринолог пояснила, як правильно збалансувати вживання солі та цукру в раціоні та збалансувати його.
Дивіться також Скорочують життя: нутріціолог назвала небезпечні напої, якими зловживає ледь не кожний
Лікарка зауважила, що часто у бажані гастрономічної насолоди, люди споживають занадто багато солі. В середньому – це 9 – 12 грамів на день, теж стосується і цукру.
Діти від 2 до 18 років споживають у середньому 19 чайних ложок доданого цукру на день. В той час у нормі: дітям до 2 років краще не давати ні сіль, ні цукор. Це може порушити смакові відчуття.
Сіль – яка норма споживання
Для дорослих – до 5 грамів на день. Ще менше при хронічних хворобах. Діти від 2-х років – залежить від енергетичних потреб, норма менша за дорослу.
Цукор – яка норма споживання
- Для чоловіків 37 грамів (9 чайних ложок) на день.
- Для жінок 25 грамів (6 чайних ложок) на день.
- Для дітей 15 грамів (4 чайні лодки) на день.
Споживання цукру і солі у надлишку провокує підвищення тиску, що призводить до серцево-судинних захворювань, інсульту. Також надлишок цукру у раціоні – це ризик розвитку ожиріння у дорослих – на 26% вище.
У дітей споживання цукру у надлишку спричиняє навантаження на нирки, підшлункову залозу і затримку води в організмі.
Але, сіль необхідна нам для підтримки рівня рідини та кислотно-лужного балансу, проведення нервових імпульсів і регуляції м'язових скорочень,
– наголосила лікарка Лілія Сарахман.
Крім того, цукор є хорошим джерелом енергії для нашої повсякденної діяльності. Тому, варто збалансувати свій раціон.
Як зменшити споживання солі
Лікарка радить додавати менше солі/соусів під час приготування їжі. Достатньо трохи посолити страву в кінці до свого смаку.
- Також спробуйте прибрати сільничку з обіднього столу. Це допоможе зменшити споживання солі на 0,5 грамів.
- Перевіряйте етикетки продуктів та обирайте ті, де є менше натрію.
- Споживайте багато фруктів та овочів з солоними стравами. Калій допоможе трохи нейтралізувати дію солі.
Як зменшити споживання цукру
Вивчайте склад продуктів, уникайте тих, що містять доданий цукор.
Зменште/уникайте споживання продуктів з найбільшою кількість цукру – це підсолоджені напої, солодкі закуски, цукерки.
Для перекусу обирайте свіжі фрукти та овочі, горіхи, невелику кількість сухофруктів.
Не все одразу. Зменшуйте кількість цукру та солі в раціоні поступово, без стресу. Пам'ятайте, що вашим рецепторам треба час, щоб адаптуватись до нових умов,
– додала лікарка.
За її словами, спочатку буде складніше – а потім будете відчувати ширший спектр смаків навіть з мінімальною кількістю цукру та солі.