Лілія Сарахман сімейна лікарка-ендокринолог пояснила, як правильно збалансувати вживання солі та цукру в раціоні та збалансувати його.

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Лікарка зауважила, що часто у бажані гастрономічної насолоди, люди споживають занадто багато солі. В середньому – це 9 – 12 грамів на день, теж стосується і цукру.

Діти від 2 до 18 років споживають у середньому 19 чайних ложок доданого цукру на день. В той час у нормі: дітям до 2 років краще не давати ні сіль, ні цукор. Це може порушити смакові відчуття.

Сіль – яка норма споживання

Для дорослих – до 5 грамів на день. Ще менше при хронічних хворобах. Діти від 2-х років – залежить від енергетичних потреб, норма менша за дорослу.

Цукор – яка норма споживання

  • Для чоловіків 37 грамів (9 чайних ложок) на день.
  • Для жінок 25 грамів (6 чайних ложок) на день.
  • Для дітей 15 грамів (4 чайні лодки) на день.

Споживання цукру і солі у надлишку провокує підвищення тиску, що призводить до серцево-судинних захворювань, інсульту. Також надлишок цукру у раціоні – це ризик розвитку ожиріння у дорослих – на 26% вище.

У дітей споживання цукру у надлишку спричиняє навантаження на нирки, підшлункову залозу і затримку води в організмі.

Але, сіль необхідна нам для підтримки рівня рідини та кислотно-лужного балансу, проведення нервових імпульсів і регуляції м'язових скорочень,
– наголосила лікарка Лілія Сарахман.

Крім того, цукор є хорошим джерелом енергії для нашої повсякденної діяльності. Тому, варто збалансувати свій раціон.

Як зменшити споживання солі

Лікарка радить додавати менше солі/соусів під час приготування їжі. Достатньо трохи посолити страву в кінці до свого смаку.

  • Також спробуйте прибрати сільничку з обіднього столу. Це допоможе зменшити споживання солі на 0,5 грамів.
  • Перевіряйте етикетки продуктів та обирайте ті, де є менше натрію.
  • Споживайте багато фруктів та овочів з солоними стравами. Калій допоможе трохи нейтралізувати дію солі.

Як зменшити споживання цукру

Вивчайте склад продуктів, уникайте тих, що містять доданий цукор.

Зменште/уникайте споживання продуктів з найбільшою кількість цукру – це підсолоджені напої, солодкі закуски, цукерки.

Для перекусу обирайте свіжі фрукти та овочі, горіхи, невелику кількість сухофруктів.

Не все одразу. Зменшуйте кількість цукру та солі в раціоні поступово, без стресу. Пам'ятайте, що вашим рецепторам треба час, щоб адаптуватись до нових умов,
– додала лікарка.

За її словами, спочатку буде складніше – а потім будете відчувати ширший спектр смаків навіть з мінімальною кількістю цукру та солі.