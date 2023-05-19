Лилия Сарахман семейный врач-эндокринолог объяснила, как правильно сбалансировать употребление соли и сахара в рационе и сбалансировать его.

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Врач заметила, что часто в желаемых гастрономических наслаждениях, люди потребляют слишком много соли. В среднем – это 9 – 12 граммов в день, тоже касается и сахара.

Дети от 2 до 18 лет употребляют в среднем 19 чайных ложек добавленного сахара в день. В то же время в норме: детям до 2 лет лучше не давать ни соль, ни сахар. Это может нарушить вкусовые ощущения.

Соль – какая норма потребления

Для взрослых – до 5 граммов в день. Еще меньше при хронических заболеваниях. Дети от 2-х лет – зависит от энергетических потребностей, норма меньше взрослой.

Сахар – какая норма потребления

Для мужчин 37 граммов (9 чайных ложек) в день.

Для женщин 25 г (6 чайных ложек) в день.

Для детей 15 граммов (4 чайные лодки) в день.

Потребление сахара и соли в избытке провоцирует повышение давления, что приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту. Также избыток сахара в рационе – риск развития ожирения у взрослых – на 26% выше.

У детей потребление сахара в избытке влечет нагрузку на почки, поджелудочную железу и задержку воды в организме.

По оценкам ВОЗ можно было бы предотвратить 2,5 миллиона смертей ежегодно, если бы в мире уменьшили потребление соли.

Но, соль необходима нам для поддержания уровня жидкости и кислотно-щелочного баланса, проведения нервных импульсов и регуляции мышечных сокращений.

– подчеркнула врач Лилия Сарахман.

Кроме того, сахар является хорошим источником энергии для нашей повседневной деятельности. Поэтому стоит сбалансировать свой рацион.

Как уменьшить потребление соли

Врач советует добавлять меньше соли/соусов во время приготовления пищи. Достаточно чуть-чуть посолить блюдо в конце до своего вкуса.

Также попробуйте убрать солонку с обеденного стола. Это поможет снизить потребление соли на 0,5 граммов.

Проверяйте этикетки продуктов и выбирайте те, где меньше натрия.

Потребляйте много фруктов и овощей с солеными блюдами. Калий поможет немного нейтрализовать действие соли.

Как уменьшить потребление сахара

Изучайте состав продуктов, избегайте содержащих добавленный сахар.

Уменьшите/избегайте потребления продуктов с наибольшим количеством сахара – это подслащенные напитки, сладкие закуски, конфеты.

Для перекуса выбирайте свежие фрукты и овощи, орехи, небольшое количество сухофруктов.

Не все сразу. Уменьшайте количество сахара и соли в рационе постепенно, без стресса. Помните, что вашим рецепторам нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям,

– добавила врач.

По ее словам, сначала будет сложнее – а затем будете ощущать более широкий спектр вкусов даже с минимальным количеством сахара и соли.