Впрочем, научные исследования показывают, что такие напитки оказывают негативное влияние на наше здоровье и способны даже сокращать продолжительность жизни. О влиянии сладких газированных напитков на организм рассказала диетология Оксана Скиталинская.

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Как влияют газированные напитки на организм

Для того чтобы понять, как влияют сладкие газированные напитки на здоровье, нужно взглянуть на их состав, отметила известная диетология. Они содержат воду, углекислый газ, сахар, кофеин, разные красители, подсластители, ароматизаторы и консерванты.

Оксана Скиталинская – диетология “Чрезмерно кофеина, особенно для организма ребенка или подростка повышает нагрузку на сердце. Красители могут быть натуральными и искусственными, которые для печени являются дополнительными химическими веществами, которые она должна вывести из организма.

Газированные напитки – источник сахара

Скиталинская отмечает, что без сахара невозможны никакие процессы в организме – он является важным источником энергии и главным горючим для мозга. Но когда ученые говорят о сахаре, то подразумевают глюкозу, а большинство людей подразумевают сахар-песок, который можно набирать ложкой.

Этот привычный сахар – это сахароза, которая является смесью глюкозы и фруктозы. При этом эксперт подчеркнула, что именно с ним, точнее, с его количеством в нашем рационе, связано много проблем.

За последние 50 лет количество потребляемого сахара увеличилось в десятки раз. И это не может не иметь последствий: ежегодно количество людей с ожирением растет.

Важно! ВОЗ и Минздрав Украины не рекомендуют употреблять более 25 граммов сахара – 6 чайных ложек. И это разрешенное количество при условии, что человек здоров и имеет нормальную массу тела.

Для ориентира – в 330 миллилитрах банки "Кока-Колы" – примерно 39 граммов добавленного сахара,

– объясняет диетолог.

Как сахар вредит организму

По словам Скиталинской, сахар ускоряет старение мозга, ухудшает память, способствует накоплению лишнего веса, а также отложению жира в клетках печени.

Оксана Скиталинская – диетология “Кроме того, когда организм усваивает большое количество глюкозы и фруктозы, эти сахара соединяются с белками и жирами, что ведет к образованию устойчивых молекул, разрушающих коллаген и эластин, что ухудшает состояние кожи, сосудов, аорты, хрусталика, эритроцитов, которые переносят кислород”.

Кстати, напитки, которые маркируют "без сахара", то есть содержащие другие подсластители – альтернативные, диетология тоже не рекомендует потреблять. Она объясняет, что сладкий вкус обманывает наши ощущения, но не организм: ожидая порцию сладкого и не получая ее, клетки постепенно становятся нечувствительными к инсулину.

Постоянная стимуляция рецепторов, нарушающая образование гормонов, ответственных за насыщение. Более того, подсластители плохо влияют на кишечную микрофлору, как следствие нарушается синтез витаминов.

Обратите внимание! Скиталинская советует вместо сладких газированных напитков пить фильтрованную воду.

Еще один лайфхак – пейте в течение дня теплогорячую воду с соком лимона. Это вкусно, она утоляет жажду и уменьшает чувство голода,

– говорит диетология.