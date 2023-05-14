Результаты последних исследований показывают, что все зависит от того, сколько этого продукта мы употребляем еженедельно. Рассказываем, сколько яиц можно потреблять без вреда для здоровья.

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Рекомендуемое количество

Специалисты рекомендуют не больше трех яиц в день. Более того, они советуют любителям яиц, есть преимущественно белки.

Яйца – это уникальный продукт, поскольку они содержат разнообразные питательные вещества, полезные для нашего здоровья,

– отметила диетология Кэролайн Томассон.

Питательность яиц

Яйцо содержит примерно 75 калорий, 5 г жира, 6 г белка, 0 углеводов, 67 мг калия, 70 мг натрия. и 210 миллиграммов холестерина. Кроме того, оно является отличным источником витаминов A, D, B12.

Белки содержат около 60% от общего количества яичного белка, в то время как желтки содержат насыщенный жир и холестерин.

В желтке есть минералы

В то же время диетологи отметили, что большая часть белка в яйце содержится в яичных белках, в то время как большинство витаминов и минералов содержится в яичном желтке. По этой причине особенно полезно есть целое яйцо, а не только белки, чтобы получить как можно больше питательных веществ при их потреблении. В таком случае следует помнить о количестве потребленных яиц.



На самом деле избегать потребления желтка не стоит, в нем тоже много минералов и витаминов. Фото Unsplash

О холестерине в яйцах

Холестерина в яйцах действительно немало – в среднем 213 миллиграммов в каждом. В то же время, дневная норма потребления холестерина не должна превышать 300 миллиграммов. Именно по этой причине 20-30 лет назад врачи не рекомендовали есть более 3-4 яиц в неделю.

Людям с диабетом второго типа следует ограничить употребление яиц – из-за высокого содержания все тех же насыщенных жиров. Детям и подросткам достаточно одного яйца в день.