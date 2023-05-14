Результати останніх досліджень вказують, що усе залежить від того, скільки цього продукту ми вживаємо щотижня. Тож, розповідаємо, скільки яєць можна споживати без шкоди для здоров'я.

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Рекомендована кількість

Фахівці рекомендують не більше трьох яєць на день. Ба більше, вони радять любителям яєць, їсти переважно білки.

Яйця – це унікальний продукт, оскільки вони містять різноманітні поживні речовини, корисні для нашого здоров'я,

– зазначила дієтологиня Керолайн Томасон.

Поживність яєць

Яйце містить приблизно 75 калорій, 5 г жиру, 6 грамів білка, 0 вуглеводів, 67 міліграмів калію, 70 міліграм натрію. і 210 міліграмів холестерину. Крім того, воно є чудовим джерелом вітамінів A, D, B12.

Білки містять близько 60% від загальної кількості яєчного білка, тоді як жовтки містять насичений жир і холестерин.

У жовтку є мінерали

Водночас дієтологи зазначили, що більша частина білка в яйці міститься в яєчних білках, тоді як більшість вітамінів і мінералів міститься в яєчному жовтку. З цієї причини особливо корисно їсти ціле яйце, а не лише білки, щоб отримати якомога більше поживних речовин під час їх споживання. В такому разі потрібно пам'ятати про кількість спожитих яєць.



Насправді уникати споживання жовтка не варто, у ньому теж багато мінералів та вітамінів / Фото Unsplash

Про холестерин у яйцях

Холестерину в яйцях дійсно чимало – в середньому 213 міліграмів в кожному. Водночас денна норма споживання холестерину не повинна перевищувати 300 міліграмів. Саме з цієї причини 20 – 30 років тому лікарі не рекомендували їсти понад 3 – 4 яєць на тиждень.

Людям з діабетом другого типу слід обмежити вживання яєць – через високий вміст все тих же насичених жирів. Дітям і підліткам достатньо одного яйця в день.