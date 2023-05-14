Результати останніх досліджень вказують, що усе залежить від того, скільки цього продукту ми вживаємо щотижня. Тож, розповідаємо, скільки яєць можна споживати без шкоди для здоров'я.
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Рекомендована кількість
Фахівці рекомендують не більше трьох яєць на день. Ба більше, вони радять любителям яєць, їсти переважно білки.
Яйця – це унікальний продукт, оскільки вони містять різноманітні поживні речовини, корисні для нашого здоров'я,
– зазначила дієтологиня Керолайн Томасон.
Поживність яєць
Яйце містить приблизно 75 калорій, 5 г жиру, 6 грамів білка, 0 вуглеводів, 67 міліграмів калію, 70 міліграм натрію. і 210 міліграмів холестерину. Крім того, воно є чудовим джерелом вітамінів A, D, B12.
У жовтку є мінерали
Водночас дієтологи зазначили, що більша частина білка в яйці міститься в яєчних білках, тоді як більшість вітамінів і мінералів міститься в яєчному жовтку. З цієї причини особливо корисно їсти ціле яйце, а не лише білки, щоб отримати якомога більше поживних речовин під час їх споживання. В такому разі потрібно пам'ятати про кількість спожитих яєць.
Насправді уникати споживання жовтка не варто, у ньому теж багато мінералів та вітамінів / Фото Unsplash
Про холестерин у яйцях
Холестерину в яйцях дійсно чимало – в середньому 213 міліграмів в кожному. Водночас денна норма споживання холестерину не повинна перевищувати 300 міліграмів. Саме з цієї причини 20 – 30 років тому лікарі не рекомендували їсти понад 3 – 4 яєць на тиждень.
Людям з діабетом другого типу слід обмежити вживання яєць – через високий вміст все тих же насичених жирів. Дітям і підліткам достатньо одного яйця в день.