Вчені з кафедри медичних наук Упсальського університету у Швеції розібралися, як два різні типи дієт у короткостроковій перспективі впливають на сон на рівні макроструктури та мікроструктури.

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Нове дослідження сну

Автори інших наукових праць раніше пов'язували скорочення часу сну з активним споживанням шкідливої їжі та підвищеним довгостроковим ризиком збільшення ваги. Крім того, в перехресних дослідженнях вчені аналізували, як дієта може змінювати сон. Але прямий вплив харчування на якість нічного відпочинку залишався маловивченим.

Учасниками нового експерименту стали 15 здорових молодих чоловіків (середній вік – 23,1 року) з гарним самопочуттям та індексом маси тіла від 18 до 28, нормальним об'ємом талії (менше 102 сантиметрів) та стабільною вагою за останні пів року. Вони не приймали якихось ліків, не мали неврологічних розладів і порушень сну.

Піддослідні мали спати по 7 – 9 години на добу за звичним графіком, вести щоденник і дотримуватись триразового режиму харчування: одна група сиділа на нездоровій дієті з високим вмістом жирів та цукру, друга – на здоровій дієті з низьким вмістом жирів та цукру. Щоб додатково підтвердити результати, учасники згодом перейшли на довший період неспання.

Енергетичну цінність вчені коригували залежно від маси тіла чоловіка, але загалом вона суттєво не відрізнялася – приблизно 2624 – 2709 кілокалорій.

Дієта впливає на якість сну

Як показали результати, тривалість сну суттєво не відрізнялася між двома групами: вона склала в середньому 7 годин та 43 хвилини. Вчені також не виявили відмінностей у тому, як молоді люди самі оцінювали якість свого нічного відпочинку, ранкову сонливість та почуття голоду.

Однак дієта з високим вмістом жирів і цукру призводила до зниження дельта-активності – високоамплітудного повільного ритму головного мозку, видимого на електроенцефалограмі, – але збільшувала альфа-і тета-ритм під час глибокого сну.

Зміни в ритмах головного мозку, що залежать від дієти, переносилися на ніч відновлення після тривалого неспання. З огляду на безліч функцій сну наші результати дають уявлення про потенційний механізм, через який нездорове харчування може змінювати параметри здоров'я, пов'язані зі сном, такі як когнітивні функції та виділення гормонів,

– підсумували автори роботи.

За їхніми словами, висновки варто перевіряти ще раз у більшому дослідженні, а також на прикладі жінок і дітей.