Протягом багатьох років психологи ведуть дебати про зв'язок між особистісними рисами дорослих і їхньою родиною, а також наявністю інших дітей у ній. Наукові результати з цього питання неоднозначні, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Нове дослідження сімʼї

Деякі дослідження не виявили значних кореляцій, в той час, як інші стверджували про наявність певних закономірностей. Наприклад, повідомлялося, що первістки частіше демонструють вищі рівні інтелекту порівняно з молодшими братами та сестрами. Однак критики цих висновків стверджували, що вони базуються на стереотипах і недостатніх доказах.

Нещодавно двоє психологів з Університету Брока та Університету Калгарі (Канада) провели одне з найбільших досліджень, присвячених порядку народження, розміру родини та характеру дітей. У своїй статті вони проаналізували дані більш ніж 700 тисяч людей, які виросли в різних умовах – з різною кількістю братів і сестер або єдиних дітей.

Ці дослідники раніше розробили власний метод оцінки особистісних рис, названий HEXACO, що базується на шести основних параметрах: чесність/скромність, емоційність, екстраверсія, доброзичливість, добросовісність і відкритість до нового досвіду. Останні п’ять характеристик схожі з елементами п'ятифакторної моделі особистості Big Five.

Кількість дітей в сімʼї впливає на особистість людини

В результаті дослідження встановили, що середні діти, які мають і молодших, і старших братів або сестер, зазвичай демонструють вищі результати за двома шкалами HEXACO, які мають значення для спілкування з іншими людьми. Один з цих критеріїв – "доброзичливість", а інший – "чесність та скромність", що означає прагнення до справедливості, щирості, порядності та непримхливості. В порядку зменшення за цими шкалами розмістились молодші брати і сестри, старші брати і сестри та єдині діти в родині.

Аналіз також показав, що на зазначені риси впливає загальна кількість дітей у родині: чим більше дітей, тим вище бали за шкалами "чесність та скромність" і доброзичливість у людини.

Отримані результати дослідження вказують на те, що якщо порівняти двох випадкових людей, один з яких – єдина дитина, а інший – з родини з шістьма дітьми, то з імовірністю 60% більш доброзичливим і поступливим виявиться представник багатодітної родини.